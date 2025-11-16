Drama u školi! Pronađena lista za "odstrel"

U dvorištu osnovne škole na istoku Hrvatske, u kojoj su roditelji učenika trećeg razreda prošle sedmice bojkotovali nastavu, u petak je pronađena lista ispisana d‌ječjim rukopisom s desetak imena pod naslovom: "Probosti i iskopati oči".

Odmah je pozvana policija, a o događaju su obaviještene i nadležne socijalne službe, prenosi Jutarnji list.

Izolovan incident

- Odmah je pozvana policija, policijska službenica je došla za nekoliko minuta i uzela izjave. Prijavili smo šta se dogodilo nadležnoj kancelariji Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstvu obrazovanja. U ovom trenutku ovaj događaj se vodi kao izolovan incident i zasad ne možemo listu povezati s nijednim konkretnim učenikom - izjavila je direktorka škole.

Dodala je da se na popisu uglavnom nalaze samo imena, bez prezimena, zbog čega je teško povezati ih s konkretnim učenicima jer u školi ima više d‌jece istog imena. Ipak, jedno ime je navedeno s prezimenom. "Majka tog d‌jeteta odmah je obaviještena i u kontaktu je s nadležnima", dodala je direktorka, ističući da su s ostalom d‌jecom obavljeni razgovori kako bi im se pružile potrebne informacije i savjeti.

Incidentu prethodio bojkot nastave

Roditelji učenika trećeg razreda prošle sedmice prestali su slati d‌jecu na nastavu, tvrdeći da učenica s teškoćama u ponašanju, koja se razredu pridružila ove školske godine, svakodnevno grubo ometa nastavu, vrijeđa, psuje te fizički napada drugu d‌jecu. Prema njihovim riječima, incidenti su se dešavali svakodnevno, a škola nije adekvatno reagovala na njihova upozorenja.

Nakon tri dana bojkota, u četvrtak je održan roditeljski sastanak na kojem je postignut dogovor. "Dogovoreno je da se žurno uradi nova psihofizička procjena učenice te da joj se osigura pomoćnik u nastavi. Svi su se angažovali i vjerujem da će to zaista biti urađeno žurno", rekla je direktorka.

Majka učenice s teškoćama u ponašanju ima zabranu prilaska školi. Zabrana joj je izrečena prije dvije godine, nakon što je u dvorištu škole prijetila da će baciti bombu i da ima "listu za odstrel".