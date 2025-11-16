Užas kod Doboja: Dvije osobe poginule u teškom udesu

Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Doboja, saznaje Provjereno.info.

Kako saznaje ovaj portal, do nesreće je došlo nakon što je vozilo iz zasad neutvrđenih okolnosti sletjelo sa puta.

Policija i Hitna pomoć su na mjestu događaja.

Više informacije biće poznato nakon uviđaja.