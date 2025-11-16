Užas kod Doboja: Dvije osobe poginule u teškom udesu

Izvor:
Provjereno.info
16.11.2025
21:48
Komentari:0
Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Doboja, saznaje Provjereno.info.
Kako saznaje ovaj portal, do nesreće je došlo nakon što je vozilo iz zasad neutvrđenih okolnosti sletjelo sa puta.
Policija i Hitna pomoć su na mjestu događaja.
Više informacije biće poznato nakon uviđaja.
Hronika
4 h1
Srbija
4 h1
Svijet
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h1
Hronika
4 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
22
08
21
56
21
48
21
34
21
24
Trenutno na programu