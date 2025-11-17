Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

Izvor:
ATV
17.11.2025
11:27
Komentari:0
Pripadnici banjalučke Policijske uprave uhapsili su lice čiji su inicijali M.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo proganjanje.
Ovo lice uhapšeno je juče zbog sumnje da je u više navrata pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, što je kod nje izazvalo strah za vlastitu bezbjednost, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
