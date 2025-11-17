Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

Pripadnici banjalučke Policijske uprave uhapsili su lice čiji su inicijali M.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo proganjanje.

Ovo lice uhapšeno je juče zbog sumnje da je u više navrata pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, što je kod nje izazvalo strah za vlastitu bezbjednost, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.