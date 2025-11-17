Logo
Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

Izvor:

ATV

17.11.2025

11:27

Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Pripadnici banjalučke Policijske uprave uhapsili su lice čiji su inicijali M.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo proganjanje.

Ovo lice uhapšeno je juče zbog sumnje da je u više navrata pratilo i uhodilo ženu iz Banjaluke, što je kod nje izazvalo strah za vlastitu bezbjednost, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

мостар убиство 2

Hronika

Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Алдина Јахић

Hronika

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

