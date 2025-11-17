Logo
Large banner

Nova nesreća: Tinejdžer (16) kolima se zakucao u drvo, zadobio teške povrede glave!

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

09:52

Komentari:

0
Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!
Foto: pixabay

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u nedjelju ujutru na putu ka izletištu Zabran u Obrenovcu, kada je vozač putničkog automobila marke "Opel Astra" usljed prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom i direktno udario u drvo pored puta.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, a prema prvim informacijama, uzrok je neprilagođena brzina uslovima puta. Automobil je, krećući se velikom brzinom, iznenada izletio sa kolovoza i zaustavio se tek pri snažnom udaru u čvrsti objekat.

Za volanom automobila nalazio se mladi vozač B.B. (16). Odmah nakon nezgode, na lice mjesta su stigle ekipe hitne pomoći.

Vozaču B.B. je hitno ukazana prva pomoć, a potom je prevezen u Urgentni centar (UC) u Beogradu. Ljekari su mu konstatovali povrede glave. Stanje povrijeđenog za sada nije detaljnije poznato, ali se očekuje da se nadležni uskoro oglase sa zvaničnim informacijama.

Ova nesreća ponovo skreće pažnju na alarmantnu učestalost teških nezgoda u kojima učestvuju mladi i neiskusni vozači, te na neophodnost strožeg poštovanja ograničenja brzine i saobraćajnih propisa.

Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće i radi na utvrđivanju svih detalja koji su doveli do ove dramatične situacije.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Svijet

Jedan od najbrutalnijih sektaških zločina: Skoro 1.000 ljudi otišlo zajedno u smrt

49 min

0
Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

Savjeti

Tri stvari za djecu nikad ne kupujte polovne: Mogu da budu opasne

53 min

0
Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Region

Preminuo dječak (9) u Baru, ljekar nije htio da ga hospitalizuje

54 min

0
Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Hronika

Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

1 h

0

Više iz rubrike

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Hronika

Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

1 h

0
Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

Hronika

Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

2 h

1
"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић

Hronika

"Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme": Prijatelji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić

3 h

0
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Hronika

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner