Logo
Large banner

Tri stvari za djecu nikad ne kupujte polovne: Mogu da budu opasne

Izvor:

B92

17.11.2025

09:32

Komentari:

0
Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне
Foto: pexels/ Vika Glitter

Stručnjaci upozoravaju da pojedini proizvodi, iako naizgled u dobrom stanju, mogu da predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost djeteta.

U vremenu kada cijene dječje opreme, odeće i igračaka neprestano rastu, mnogi roditelji odlučuju se za korišćene ili nasleđene predmete. Ali, stručnjaci upozoravaju da pojedini proizvodi, iako naizgled u dobrom stanju, mogu da predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost djeteta.

Korišćene stvari mogu biti odličan način uštede i održivog pristupa, ali nisu sve podjednako sigurne. Organizacija za zaštitu potrošača "Which?" izdvojila je nekoliko proizvoda koje nikada ne bi trebalo da koristite iz druge ruke.

Најновија вијест

Hronika

Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

1. Auto-sjedišta

Iako korišćeno dječje auto-sjedište može da izgleda potpuno ispravno, moguće je da je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi ili da je palo, što može da uzrokuje nevidljiva unutrašnja oštećenja. Takva oštećenja, poput mikropukotina, mogu ozbiljno da naruše sigurnost u slučaju sudara.

Osim toga, materijali poput pojaseva mogu s vremenom da oslabe, posebno ako su čišćeni jakim sredstvima. Stariji modeli često nisu u skladu s novim sigurnosnim standardima, a nedostatak originalnih uputstava dodatno povećava rizik nepravilnog postavljanja. Zabrinjavajuće je i da je 22 odsto roditelja priznalo da koristi polovno auto-sjedište.

2. Korišćeni dušeci

Dušeci za dječje krevetiće takođe mogu da predstavljaju opasnost, posebno ako nisu iz porodičnog doma. Organizacija "The Lullaby Trust" upozorava da korišćeni dušeci mogu povećati rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Ako se ipak odlučite za korišteni dušek, važno je da provjerite da li ima vodootpornu navlaku i da li temeljno očišćen i osušen. Dušek mora da bude čvrst i ravan i da se odmah vraća u prvobitni oblik nakon pritiska.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Društvo

Mnogi domaćini koji slave Aranđelovdan prave veliku grešku: Sveštenik dao odgovor na pitanje koje sve zanima

Takođe, mora savršeno da prijanja u krevetić, bez praznina uz ivice, kako bi se izbegle moguće povrede.

3. Kacige

Kao i auto-sjedišta, biciklističke kacige ne bi trebalo da su kupuju ako su već korišćene. Iako spolja mogu da izgledaju neoštećeno, nije moguće znati jesu li pretrpele udarce ili padove, koji mogu da oslabe njihovu strukturu.

Sigurnosni standard EN1080 i kaiš za bradu koji se otkopčava važni su elementi koje treba potražiti pri kupovini. Nova kaciga garantuje potpunu sigurnost, dok polovna može predstavljati rizik, čak i ako djeluje ispravno.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

djeca

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

Svijet

Rubio: SAD će označiti venecuelanski kartel kao stranu terorističku organizaciju

1 h

0
На удару Бањалука и Ливно: Издато наранџасто упозорење за олујни вјетар

Društvo

Na udaru Banjaluka i Livno: Izdato narandžasto upozorenje za olujni vjetar

1 h

0
Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

Savjeti

Uz ove savjete sarma će vam biti preukusna

1 h

0
Можда смо открили зашто се губи сјећање на ближње код Алцхајмера

Nauka i tehnologija

Možda smo otkrili zašto se gubi sjećanje na bližnje kod Alchajmera

1 h

0

Više iz rubrike

Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

Savjeti

Uz ove savjete sarma će vam biti preukusna

1 h

0
Ко би требало да избјегава нар?

Savjeti

Ko bi trebalo da izbjegava nar?

2 h

0
Трикови који чувају ваш ауто зими и скраћују вам муке

Savjeti

Trikovi koji čuvaju vaš auto zimi i skraćuju vam muke

16 h

0
Кувани купус ће бити пуно укуснији ако га припремите с једним једноставним састојком

Savjeti

Kuvani kupus će biti puno ukusniji ako ga pripremite s jednim jednostavnim sastojkom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner