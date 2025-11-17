Tri stvari za djecu nikad ne kupujte polovne: Mogu da budu opasne

Stručnjaci upozoravaju da pojedini proizvodi, iako naizgled u dobrom stanju, mogu da predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost djeteta.

U vremenu kada cijene dječje opreme, odeće i igračaka neprestano rastu, mnogi roditelji odlučuju se za korišćene ili nasleđene predmete. Ali, stručnjaci upozoravaju da pojedini proizvodi, iako naizgled u dobrom stanju, mogu da predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost djeteta.

Korišćene stvari mogu biti odličan način uštede i održivog pristupa, ali nisu sve podjednako sigurne. Organizacija za zaštitu potrošača "Which?" izdvojila je nekoliko proizvoda koje nikada ne bi trebalo da koristite iz druge ruke.

1. Auto-sjedišta

Iako korišćeno dječje auto-sjedište može da izgleda potpuno ispravno, moguće je da je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi ili da je palo, što može da uzrokuje nevidljiva unutrašnja oštećenja. Takva oštećenja, poput mikropukotina, mogu ozbiljno da naruše sigurnost u slučaju sudara.

Osim toga, materijali poput pojaseva mogu s vremenom da oslabe, posebno ako su čišćeni jakim sredstvima. Stariji modeli često nisu u skladu s novim sigurnosnim standardima, a nedostatak originalnih uputstava dodatno povećava rizik nepravilnog postavljanja. Zabrinjavajuće je i da je 22 odsto roditelja priznalo da koristi polovno auto-sjedište.

2. Korišćeni dušeci

Dušeci za dječje krevetiće takođe mogu da predstavljaju opasnost, posebno ako nisu iz porodičnog doma. Organizacija "The Lullaby Trust" upozorava da korišćeni dušeci mogu povećati rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Ako se ipak odlučite za korišteni dušek, važno je da provjerite da li ima vodootpornu navlaku i da li temeljno očišćen i osušen. Dušek mora da bude čvrst i ravan i da se odmah vraća u prvobitni oblik nakon pritiska.

Takođe, mora savršeno da prijanja u krevetić, bez praznina uz ivice, kako bi se izbegle moguće povrede.

3. Kacige

Kao i auto-sjedišta, biciklističke kacige ne bi trebalo da su kupuju ako su već korišćene. Iako spolja mogu da izgledaju neoštećeno, nije moguće znati jesu li pretrpele udarce ili padove, koji mogu da oslabe njihovu strukturu.

Sigurnosni standard EN1080 i kaiš za bradu koji se otkopčava važni su elementi koje treba potražiti pri kupovini. Nova kaciga garantuje potpunu sigurnost, dok polovna može predstavljati rizik, čak i ako djeluje ispravno.

