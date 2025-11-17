Logo
Large banner

MUP HNK: Kalajdžić nije imao dozvolu za oružje, ranije prijavljen za ugrožavanje bezbjednosti

Izvor:

Agencije

17.11.2025

11:41

Komentari:

0
МУП ХНК: Калајџић није имао дозволу за оружје, раније пријављен за угрожавање безбједности
Foto: Facebook

Anis Kalajdžić, osumnjičeni za ubistvo Aldine Jahić, ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev, a u januaru ga je prijavila druga osoba za ugrožavanje sigurnosti, te je protiv njega podignuta optužnica.

Rečeno je ovo danas na pres konferencija Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, a povodom sinoćnjeg brutalnog ubistva u Mostaru.

policija republike srpske rs2

Hronika

Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK, iznio je hronologiju događaja.

"Konferencija je usmjerena na jučerašnji događaj, kako bismo iznijeli detalje. Juče, 16. novembra oko 17:55 dobili smo prijavu oštećene. Po prijavi oštećene da bivši momak trči sa pištoljem u ruci. Policija je postupila odmah, ali događaj je već bio izvršen. Osumnjičen je vezivanjem stavljen pod kontrolu", naveo je Marić, prenosi N1.

мостар убиство 2

Hronika

Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

Marić je istakao da prethodnih službenih prijava od strane Aldine Jahić prema MUP-u nije bilo.

"Nije bilo službenih prijava oštećene prema MUP-u HNK. Dolazile su joj određene poruke prijetećeg sadržaja, koje je upućivao oštećenoj. Ona to nije prijavljivala, postoje određene indicije zašto nije prijavljivala. Kasnije ćemo utvrditi", naveo j Marić.

Алдинa Јахић 1

Hronika

"Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme": Prijatelji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić

On je odbacio pojavljivanje netačnih informacija u javnosti, navodeći da ga "pored svih okolnosti, dodatno ocrnjuje to što su se pustile neke informacije koje nisu tačne".

"Osumnjičeni ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev. Oružje kojim je počinio zločin nije evidentirano", rekao je Marić.

Dodao je da policija nije imala ranije prijave od žrtve.

"Nema ništa evidentirano kada govorimo o prijavama od strane oštećene. Deset minuta od trenutka prijave došlo je do ubistva. U rasponu od 200 do 300 metara se desilo ubistvo", naveo je on.

мостар убиство 2

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

Mirza Rožajac, načelnik sektora kriminalističke policije, je naveo da je tačno da je protiv osumnjičenog ranije evidentirana prijava.

"To se desilo u januaru, prijavila ga je druga osoba za ugrožavanje bezbjednosti. I protiv istog je podignuta optužnica. Ročište je bilo zakazano u narednom periodu.", naveo je Rožajac.

Podijeli:

Tagovi:

Aldina Jahić

Anis Kalajdžić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш

Fudbal

Rumunski komentator: Kad dođeš u BiH, jedva čekaš da odeš

3 h

0
Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Svijet

Užas na autoputu: Vozač pronašao odsječene ženske ruke

3 h

0
Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?

Republika Srpska

Pokret Sigurna Srpska završio samo sa "pokretom otpora"?

3 h

0
Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

Svijet

Dječak se bori za život poslije napada ajkule

3 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Hronika

Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

3 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Jeziva tragedija kod Doboja: Poznat identitet stradalih mladića

4 h

0
Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

Hronika

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

4 h

1
Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

Hronika

Nova nesreća: Tinejdžer (16) kolima se zakucao u drvo, zadobio teške povrede glave!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

50

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

14

45

U prvom planu: Srđan Amidžić

14

38

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

14

20

ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

14

12

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner