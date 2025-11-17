MUP HNK: Kalajdžić nije imao dozvolu za oružje, ranije prijavljen za ugrožavanje bezbjednosti

Anis Kalajdžić, osumnjičeni za ubistvo Aldine Jahić, ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev, a u januaru ga je prijavila druga osoba za ugrožavanje sigurnosti, te je protiv njega podignuta optužnica.

Rečeno je ovo danas na pres konferencija Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, a povodom sinoćnjeg brutalnog ubistva u Mostaru.

Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK, iznio je hronologiju događaja.

"Konferencija je usmjerena na jučerašnji događaj, kako bismo iznijeli detalje. Juče, 16. novembra oko 17:55 dobili smo prijavu oštećene. Po prijavi oštećene da bivši momak trči sa pištoljem u ruci. Policija je postupila odmah, ali događaj je već bio izvršen. Osumnjičen je vezivanjem stavljen pod kontrolu", naveo je Marić, prenosi N1.

Marić je istakao da prethodnih službenih prijava od strane Aldine Jahić prema MUP-u nije bilo.

"Nije bilo službenih prijava oštećene prema MUP-u HNK. Dolazile su joj određene poruke prijetećeg sadržaja, koje je upućivao oštećenoj. Ona to nije prijavljivala, postoje određene indicije zašto nije prijavljivala. Kasnije ćemo utvrditi", naveo j Marić.

On je odbacio pojavljivanje netačnih informacija u javnosti, navodeći da ga "pored svih okolnosti, dodatno ocrnjuje to što su se pustile neke informacije koje nisu tačne".

"Osumnjičeni ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev. Oružje kojim je počinio zločin nije evidentirano", rekao je Marić.

Dodao je da policija nije imala ranije prijave od žrtve.

"Nema ništa evidentirano kada govorimo o prijavama od strane oštećene. Deset minuta od trenutka prijave došlo je do ubistva. U rasponu od 200 do 300 metara se desilo ubistvo", naveo je on.

Mirza Rožajac, načelnik sektora kriminalističke policije, je naveo da je tačno da je protiv osumnjičenog ranije evidentirana prijava.

"To se desilo u januaru, prijavila ga je druga osoba za ugrožavanje bezbjednosti. I protiv istog je podignuta optužnica. Ročište je bilo zakazano u narednom periodu.", naveo je Rožajac.