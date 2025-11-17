Logo
Pokret Sigurna Srpska završio samo sa "pokretom otpora"?

Izvor:

ATV

17.11.2025

11:16

Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?
Foto: ATV

Megalomanski projekat ukrupnjavanje političke scene možda je bio prekrupan zalogaj za Draška Stanivukovića. Od ambicioznih najava, čak preuzimanja i poslanika, Pokret Sigurna Srpska stao je na prvoj postavi nesnađenih kao i preletača.

U samom Pokretu djeluje još jedan pokret, i to otpora. Njega predvode oni nezadovoljni veterani PDP-a koji strahuju za stranku sa kojom se identifikuju godinama. Drugi istaknuti članovi nemaju šta ni izgubiti. Jedni nisu ni stigli da se identifikuju sa strankama koje su formirali, a drugima, koji su mijenjali stranačke dresove, takva promjena ne mijenja ništa.

Usporavanje možda dolazi ponajviše i od stranke nosioca pokreta koja je pomalo i zaboravljena. Unutrašnji otpori i struje koje čekaju mišljenje Mladena Ivanića, oduzimaju pregovarački kapacitet (PDP) Draška Stanivukovića.

Младен Иванић

Republika Srpska

Ivanić progovorio, nedovoljno za Vukanovića?

Problem PDP-ovim prvacima može da predstavlja nova raspodjela snaga u kojoj je važnija pripadnost Pokretu, nego PDP-u. Tako bi brojni nosioci javnih funkcija mogli da budu skinuti sa kandidatskih lista, ili barem da se ne nađu na "sigurnoj listi" kompenzacionih mandata.

Lider i PDP-a i PSS-a Draško Stanivuković najavljivao je povećanje broja poslanika u NSRS, alo ne od narednih opštih izbora. Govorio je o aktuelnom sazivu NSRS. Zbog toga su stizali prijekori opozicionih kolega koji su mogli ostati bez svojih funkcionera. Ipak, do sada se ništa nije desilo, a sve su prilike da i neće.

jelena trivić draško stanivuković

Republika Srpska

Stanivuković preuzima odbornike Narodnog fronta?

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, je svojevremeno spomenuo kupovinu odbornika Narodnog fronta Jelene Trivić u Podrinju, ali ni do toga još nije došlo.

Jedini napredak Stanivukovića i njegovog pokreta, ako se napretkom može nazvati, je promjena u stavu prema prijevremenim izborima. Iako je tvrdio da na njima neće učestvovati, ipak je stao uz SDS-a. Lider Liste za pravdu i red optuživao je Stanivukovića da je podršku Branku Blanuši, kandidatu SDS-a, dao samo da bi ispregovarao podršku za svoju eventualnu kandidaturu na opštim izborima naredne godine.

