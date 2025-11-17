Posebni kolektivni ugovor za radnike u javnoj upravi biće potpisan 5. januara

Izvor:
ATV
17.11.2025
08:58
Komentari:0
Posebni kolektivni ugovor za radnike u javnoj upravi opština i gradova Republike Srpske biće potpisan 5. januara 2026. godine.
Predstavnici Sindikata radnika u javnoj upravi i Ministarstva potpisali su akcioni plan za stupanje na snagu Ugovora, a Ministarstvo lokalne uprave i samouprave garantuje da do potpisivanja neće biti izmijenjen nacrt Ugovora koji je usaglašen u prethodnim danima.
Posebni kolektivni ugovor propisaće, između ostalog i povećanje plata, te druga značajna prava zaposlenih u javnoj upravi, naglasili su predstavnici sindikalnih organizacija.
Ugovor će trajati do januara 2029. godine.
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
17 h3
Republika Srpska
23 h1
Republika Srpska
1 d0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
04
09
58
09
55
Trenutno na programu