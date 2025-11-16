Privatni sektor budućnost u Srpskoj

Dobra ideja, malo hrabrosti, podrška i upornost to je put do ostvarenja cilja. Zato Radoš u Nevesinju sada ima fabriku otvora. Vjeruje da će kroz njegove prozore gledati i Evropljani.

"Imam stalno zaposlena 4 radnika a sada sa ovim proširenjem što mi je omogućila opština Nevesinje dali su mi stimulans zaposliću još radnika i onda ću izvoziti za tržište Evropske unije", rekao je Radiš Savić, vlasnik firme AL-PVC Savić Nevesinje.

Radoš nije jedini hvali se načelnik Nevesinja. Milenko Avdalović uvjerava da je privredni ambijent u Nevesinju sve bolji.

"Opština Nevesinje ima pravilnik prvo za prodaju zemlje po veoma povoljnim cijenama, ima podsticaj za svako radno mjesto koje se otvori u proizvodnji, naravno imamo podsticaje i za radna mjesta u trgovini, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima", rekao je Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinja.

Ovakve firme su ponos i za cijelu Republiku kažu nadležni. Dodaju da je važna podrška ali i obrazovanje stručnih kadrova.

"Ja ću reći da je Republika Srpska osnovala svoj Naučno-tehnološki park u koji ćemo sada uložiti 35 milona maraka. To će biti spoj nauke istraživačkog rada i tehnoloških inovacija i privrede. Tamo će privrednici dolaziti da kupe ideju i razvijaju svoje poslove", rekao je Siniša Karan, ministar za naučno-tehnološki razvoj.

"Gotovo da nema opštine danas u Republici Srpskoj da nismo sreli u zadnjih godinu dana da je neko otvorio novi pogon realne proizvodnje, zato možemo sada da kažemo da je Republika prije 15 godina imala strukturu zaposlenih u javnom sektoru 65% a u privatnom 35% danas je 40% u javnom sektoru a 60% u privatnom", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Cilj je da u privatnom sektoru bude 70% zaposlenih. Iako je prošla godina bila politički teška ekonomija je ostala kaže Dodik i dodaje da je ta godina završena sa rastom od 2,8% i sa najnižim zaduženjem. Ova godina će biti ista, sljedeća bolja poručuje Dodik i obećava da će se nastaviti trend rasta plata i penzija.