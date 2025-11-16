Logo
Large banner

Privatni sektor budućnost u Srpskoj

Autor:

Bojan Nosović

16.11.2025

19:18

Komentari:

0
Приватни сектор будућност у Српској
Foto: ATV

Dobra ideja, malo hrabrosti, podrška i upornost to je put do ostvarenja cilja. Zato Radoš u Nevesinju sada ima fabriku otvora. Vjeruje da će kroz njegove prozore gledati i Evropljani.

"Imam stalno zaposlena 4 radnika a sada sa ovim proširenjem što mi je omogućila opština Nevesinje dali su mi stimulans zaposliću još radnika i onda ću izvoziti za tržište Evropske unije", rekao je Radiš Savić, vlasnik firme AL-PVC Savić Nevesinje.

Radoš nije jedini hvali se načelnik Nevesinja. Milenko Avdalović uvjerava da je privredni ambijent u Nevesinju sve bolji.

"Opština Nevesinje ima pravilnik prvo za prodaju zemlje po veoma povoljnim cijenama, ima podsticaj za svako radno mjesto koje se otvori u proizvodnji, naravno imamo podsticaje i za radna mjesta u trgovini, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima", rekao je Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinja.

Ovakve firme su ponos i za cijelu Republiku kažu nadležni. Dodaju da je važna podrška ali i obrazovanje stručnih kadrova.

"Ja ću reći da je Republika Srpska osnovala svoj Naučno-tehnološki park u koji ćemo sada uložiti 35 milona maraka. To će biti spoj nauke istraživačkog rada i tehnoloških inovacija i privrede. Tamo će privrednici dolaziti da kupe ideju i razvijaju svoje poslove", rekao je Siniša Karan, ministar za naučno-tehnološki razvoj.

"Gotovo da nema opštine danas u Republici Srpskoj da nismo sreli u zadnjih godinu dana da je neko otvorio novi pogon realne proizvodnje, zato možemo sada da kažemo da je Republika prije 15 godina imala strukturu zaposlenih u javnom sektoru 65% a u privatnom 35% danas je 40% u javnom sektoru a 60% u privatnom", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Cilj je da u privatnom sektoru bude 70% zaposlenih. Iako je prošla godina bila politički teška ekonomija je ostala kaže Dodik i dodaje da je ta godina završena sa rastom od 2,8% i sa najnižim zaduženjem. Ova godina će biti ista, sljedeća bolja poručuje Dodik i obećava da će se nastaviti trend rasta plata i penzija.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

Budućnost

privatnost

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

Republika Srpska

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

4 h

3
Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити

Republika Srpska

Kovačević odgovorio opoziciji: Pobijediće Srpska, a vi ćete opet izgubiti

10 h

1
Каран: Дејтон је рјешење, проблем су они који га подривају

Republika Srpska

Karan: Dejton je rješenje, problem su oni koji ga podrivaju

11 h

0
Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

Republika Srpska

Dodik: Dolazi vrijeme kada će se položaj Srpske još više poboljašti

13 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

21

24

Centralne vijesti, 16.11.2025.

21

05

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

20

55

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

20

54

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner