"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић

17.11.2025

07:25

"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић
Бројни познаници, родбина и пријатељи опраштају се од Алдине Јахић из Калесије која је синоћ убијена у Мостару.

Према раније познатим информацијама, њу је убио Анис Калајџић из Мостара, а све се догодило око 18 сати на Тргу Ивана Крндеља у овом херцеговачком граду.

Полиција и даље прикупља доказе са мјеста злочина, а Калајџић је одмах ухапшен.

Међу онима који се опраштају од убијене Алдине Јахић је и економиста Адмир Чавалић који ју је познавао.

"Тешко је наћи ријечи за нечију смрт. Још теже ако је та особа била млађа од тебе, студентица, особа која те звала ментором. Од првих едукација, организација догађаја, међународних путовања, читања једне, друге, треће, педесете књиге па све до писања заједничких научних радова и глобалних пројеката. Деценија рада и раста. Кад гледаш како студент учи, ради, развија се у јаку индивидуу. Та особа је била Алдина Јахић, 'филозоф' како сам је звао. Филозоф је вечерас покушао побјећи од насилника, будале, некаквог млакоње без кичме", рекао је Чавалић.

Говорио је и о њеним организационим способностима.

"Алдина је могла организовати догађај за 1.000 људи, писати на десетине радова, говорити пред пуним скупом вани, течно на енглеском, причати о БиХ и шалити се. Могла је све, тако сам је видио. Али побјећи вечерас није успјела. Иди даље драги филозоф. Искрено саучешће породици Јахић, закључио је, а преноси Кликс.

