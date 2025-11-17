Logo
Large banner

САД поново удара: Уништен још један брод

Извор:

Агенције

17.11.2025

07:10

Коментари:

0
САД поново удара: Уништен још један брод
Фото: screenshot

Заједничка америчка радна војна група "Southern spear" извршила је смртоносни напад на чамац којом је управљала организација коју су САД означиле терористичком, преносе медији.

Обавјештајне информације потврдиле су да је пловило било коришћено за кријумчарење наркотика, као и да је пролазило познатом рутом на нарко-трафикинг и превозило дрогу.

Америчка Јужна команда (U.S. Southern Command - SOUTHCOM) саопштила је да су у акцији убијена тројица нарко-дилера у источном Пацифику.

САД су од септембра 2025. покренуле кампању војне употребе силе против бродова за које тврде да су у власништву криминалних картела.

Кампања је званично названа “Operation Southern Spear”.

Циљ је, према америчким званичницима, да се заустави кријумчарење наркотика морем, које наводно представља пријетњу националној безбједности САД.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Америка

mornarica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Хроника

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

3 ч

0
Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Хроника

Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

12 ч

0
Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Хроника

Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

12 ч

0
Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

Хроника

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

13 ч

1

Више из рубрике

Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

Свијет

Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

12 ч

0
Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Свијет

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

13 ч

0
Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

Свијет

Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

15 ч

0
Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине

Свијет

Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner