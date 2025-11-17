САД поново удара: Уништен још један брод

Извор:
17.11.2025
Заједничка америчка радна војна група "Southern spear" извршила је смртоносни напад на чамац којом је управљала организација коју су САД означиле терористичком, преносе медији.
Обавјештајне информације потврдиле су да је пловило било коришћено за кријумчарење наркотика, као и да је пролазило познатом рутом на нарко-трафикинг и превозило дрогу.
Америчка Јужна команда (U.S. Southern Command - SOUTHCOM) саопштила је да су у акцији убијена тројица нарко-дилера у источном Пацифику.
🚨BREAKING: U.S. Southern Command: On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in… pic.twitter.com/DVI7lzKlaZ— World Source News (@Worldsource24) November 16, 2025
САД су од септембра 2025. покренуле кампању војне употребе силе против бродова за које тврде да су у власништву криминалних картела.
Кампања је званично названа “Operation Southern Spear”.
Циљ је, према америчким званичницима, да се заустави кријумчарење наркотика морем, које наводно представља пријетњу националној безбједности САД.
