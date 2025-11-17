Logo
Ko bi trebalo da izbjegava nar?

17.11.2025

07:30

Ко би требало да избјегава нар?
Foto: Skylar Kang/Pexels

Nar je voće bogato vitaminima, antioksidansima i jedinjenjima koja jačaju imunitet i štite zdravlje srca. Ipak, iako je zdrav za većinu ljudi, postoje određene grupe kod kojih konzumacija nara može biti rizična i izazvati neželjene posljedice.

Prva grupa su osobe sa niskim krvnim pritiskom. Nar prirodno snižava pritisak jer opušta krvne sudove, što je korisno za one koji imaju hipertenziju, ali kod osoba sa već niskim pritiskom može izazvati vrtoglavicu, nesvjesticu pa čak i šok. Prekomjerno konzumiranje nara u ovom slučaju može pogoršati stanje.

Druga grupa obuhvata osobe koje uzimaju određene lijekove, poput ACE inhibitora, statina, beta-blokatora ili lijekova za razređivanje krvi. Sastojci u naru mogu usporiti razgradnju lijekova u jetri, povećavajući njihovu koncentraciju u organizmu i rizik od nuspojava. Savjetuje se konsultacija sa ljekarom prije nego što se nar uvede u svakodnevnu ishranu.

Treća grupa su osobe koje se pripremaju za operaciju. Nar može uticati na zgrušavanje krvi i djelovanje lijekova koji se koriste tokom anestezije, pa se preporučuje izbjegavanje najmanje dvije nedjelje prije zahvata kako bi se smanjio rizik od krvarenja i komplikacija.

Četvrta grupa uključuje osobe sa probavnim tegobama. Iako vlakna u naru podstiču varenje, kod ljudi sa osjetljivim želucem ili sindromom iritabilnog crijeva nar može izazvati nadimanje, grčeve ili proliv. Takođe, sjemenke nara su tvrde i teško se vare, što dodatno može opteretiti creva.

Peta i posljednja grupa su osobe alergične na nar. Iako rijetko, alergijske reakcije mogu se javiti u obliku svraba, osipa, oticanja lica i grla, a u težim slučajevima i otežanog disanja ili anafilaktičkog šoka. Posebno treba biti oprezan ako osoba već ima alergiju na voće poput jabuka ili breskvi zbog mogućih unakrsnih reakcija.

U zaključku, iako nar ima brojne zdravstvene prednosti, važno je da određene grupe ljudi budu oprezne i po potrebi izbjegavaju njegovo konzumiranje.

