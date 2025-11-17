Logo
Large banner

Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

17.11.2025

07:29

Коментари:

0
Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

Група малољетника сукобила се синоћ у дворишту основне школе у Сплиту, а полиција је привела око 20 учесника ове масовне туче наводећи да према првим подацима нема повријеђених, као и да ће бити обавјештени родитељи малољетника и центар за социјални рад.

До туче је дошло око 20.30 часова у Брачкој улици, на игралишту основне школе на подручју сплитског насеља Трстеника, а локална полиција задржала је једну групу од око 20 млађих особа која је покушала да побјегне, преноси хрватски портал Индекс.

- Полицијски службеници су око 20.30 сати на игралишту основне школе на подручју Трстеника у Сплиту уочили сукоб групе млађих особа који је прекинут доласком полиције на мјесто догађаја. Дио учесника се, када је уочио полицијске службенике, разбјежао. На самом мјесту догађаја и у непосредној близини спријечен је покушај бјекства једне групе млађих особа (око 20-ак особа) које су стављене под надзор полиције. У групи задржаних особа, према првим информацијама с терена, нема повријеђених - саопштила је полиција.

Наглашено је да је ријеч о малољетницима и да ће полиција позвати њихове родитеље, као и да ће обавијестити Хрватски завод за социјални рад.

Индекс наводи и да је у ширем подручју Сплита синоћ могло да се примјети појачано присуство полиције и да се патролна возила интензивно крећу кроз градска насеља.

Подијели:

Тагови:

Туча

малољетници

Split

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен Владимир Вујотић!

Регион

Ухапшен Владимир Вујотић!

16 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Жена у Далмацији возила иако никад није положила возачки, добила казну од 1.340 евра

21 ч

0
Драма у школи! Пронађена листа за "одстрел"

Регион

Драма у школи! Пронађена листа за "одстрел"

1 д

0
Звао породице, глумио доктора: Узимао хиљаде евра и злато Хрватима

Регион

Звао породице, глумио доктора: Узимао хиљаде евра и злато Хрватима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner