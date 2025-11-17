Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

17.11.2025
Група малољетника сукобила се синоћ у дворишту основне школе у Сплиту, а полиција је привела око 20 учесника ове масовне туче наводећи да према првим подацима нема повријеђених, као и да ће бити обавјештени родитељи малољетника и центар за социјални рад.
До туче је дошло око 20.30 часова у Брачкој улици, на игралишту основне школе на подручју сплитског насеља Трстеника, а локална полиција задржала је једну групу од око 20 млађих особа која је покушала да побјегне, преноси хрватски портал Индекс.
- Полицијски службеници су око 20.30 сати на игралишту основне школе на подручју Трстеника у Сплиту уочили сукоб групе млађих особа који је прекинут доласком полиције на мјесто догађаја. Дио учесника се, када је уочио полицијске службенике, разбјежао. На самом мјесту догађаја и у непосредној близини спријечен је покушај бјекства једне групе млађих особа (око 20-ак особа) које су стављене под надзор полиције. У групи задржаних особа, према првим информацијама с терена, нема повријеђених - саопштила је полиција.
Наглашено је да је ријеч о малољетницима и да ће полиција позвати њихове родитеље, као и да ће обавијестити Хрватски завод за социјални рад.
Индекс наводи и да је у ширем подручју Сплита синоћ могло да се примјети појачано присуство полиције и да се патролна возила интензивно крећу кроз градска насеља.
