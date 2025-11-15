Logo
Large banner

Звао породице, глумио доктора: Узимао хиљаде евра и злато Хрватима

15.11.2025

19:01

Коментари:

0
Звао породице, глумио доктора: Узимао хиљаде евра и злато Хрватима
Фото: Unsplash

Украјински држављанин стар 42 године, осумњичен за серију превара на подручју Личко-сењске и Дубровачке жупаније у Хрватској, завршио је иза решетака.

Сумња се да је заједно са још једним мушкарцем варао грађане, лажно се представљајући као љекар и тражећи новац за хитно лијечење наводно болесних чланова породице.

Након испитивања, одређен му је истражни затвор, саопштило је Општинско државно тужилаштво у Госпићу.

Према сумњама истражитеља, 42-годишњак је од 11. до 12. новембра ове године д‌јеловао у договору са засад непознатом особом.

Та особа је телефоном контактирала жртве, представила се као љекар и лажно им говорила да су им блиски чланови породице тешко болесни и да је хитно потребан новац за њихово лијечење.

Жртве би, повјеровавши у причу, осумњиченом 42-годишњаку предале тражени новац и златни накит. Након што га је ухапсила личко-сењска полиција, осумњичени је испитан у Општинском државном тужилаштву у Госпићу.

Тужилаштво је затим судији истраге Жупанијског суда у Карловцу предложило одређивање истражног затвора, што је и прихваћено. Украјинцу је истражни затвор одређен због опасности од бијега и опасности од понављања кривичног д‌јела, наводи "24Sedam".

Подијели:

Тагови:

doktor

превара

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Родитељи траже правду за жртве: "Корупција је однијела животе наше д‌јеце"

Регион

Родитељи траже правду за жртве: "Корупција је однијела животе наше д‌јеце"

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Протест екстремних десничара у Загребу

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Старија жена возила у супротном смјеру на ауто-путу и изазвала судар

6 ч

0
Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

Регион

Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

19

23

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner