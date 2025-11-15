Звао породице, глумио доктора: Узимао хиљаде евра и злато Хрватима

15.11.2025
Украјински држављанин стар 42 године, осумњичен за серију превара на подручју Личко-сењске и Дубровачке жупаније у Хрватској, завршио је иза решетака.
Сумња се да је заједно са још једним мушкарцем варао грађане, лажно се представљајући као љекар и тражећи новац за хитно лијечење наводно болесних чланова породице.
Након испитивања, одређен му је истражни затвор, саопштило је Општинско државно тужилаштво у Госпићу.
Према сумњама истражитеља, 42-годишњак је од 11. до 12. новембра ове године дјеловао у договору са засад непознатом особом.
Та особа је телефоном контактирала жртве, представила се као љекар и лажно им говорила да су им блиски чланови породице тешко болесни и да је хитно потребан новац за њихово лијечење.
Жртве би, повјеровавши у причу, осумњиченом 42-годишњаку предале тражени новац и златни накит. Након што га је ухапсила личко-сењска полиција, осумњичени је испитан у Општинском државном тужилаштву у Госпићу.
Тужилаштво је затим судији истраге Жупанијског суда у Карловцу предложило одређивање истражног затвора, што је и прихваћено. Украјинцу је истражни затвор одређен због опасности од бијега и опасности од понављања кривичног дјела, наводи "24Sedam".
