Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Аутор:

Огњен Матавуљ

17.11.2025

09:20

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Мехемед Вукалић (62) осуђен је Кантоналном суду у Бихаћу на 42 године затвора због троструког убиства у Гимназији у Санском Мосту, гдје је хицима из аутоматске пушке убио директора школе Нијаза Халиловића, секретара Нисвету Кљунић и професорицу енглеског језика Гордану Миџан.

Вукалић, који је радио као домар у школи, оглашен је кривим за три убиства и недозвољено држање оружја. За свако убиство изречена му је казна од по 14 година, док је за недозвољено држање оружја добио години затвора. Казне су му обједињене у јединствену од 42 године затвора.

Злочин се догодио 21. августа прошле године у просторијама Гимназије, која се налази у склопу средњошколског центра "Амир Жилић" у Санском Мосту. У пресуди се наводи да је Вукалић злочин починило у стању битно смањене урачунљивости. Он је око 10 часова ујутро, наоружан калашњиковом египатске производње са два оквира, дошао у школу.

Одмах се упутио на први спрат у канцеларију директора Халиловића у кога је, у два наврата, испалио пет хитаца. Погодио га је у груди, врат, трбух и лијеву шаку. Затим се упутио у канцеларију секретара и у Кљунићеву је испалио четири пројектила, погодивши је у грудни кош, надлактицу и трбух. Након тога је сишао у приземље школе до кабинета професора Ц.А. у којем се налазила професорица енглеског Гордана Миџан. У њу је испалио пет пројектила, погодивши је у главу, грудни кош и трбух.

Након што је завршио крвави поход Вукалић је отишао до просторија које користе домари и хигијеничари и пуцао себи у груди. Хитно је превезен у УКЦ Републике Српске у Бањалуци гдје су му повреде саниране и из болнице је отпуштен 2. септембра

Мехемед Вукалић

Бихаћ

