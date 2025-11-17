Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Аутор:Огњен Матавуљ
17.11.2025
09:20
Коментари:0
Мехемед Вукалић (62) осуђен је Кантоналном суду у Бихаћу на 42 године затвора због троструког убиства у Гимназији у Санском Мосту, гдје је хицима из аутоматске пушке убио директора школе Нијаза Халиловића, секретара Нисвету Кљунић и професорицу енглеског језика Гордану Миџан.
Вукалић, који је радио као домар у школи, оглашен је кривим за три убиства и недозвољено држање оружја. За свако убиство изречена му је казна од по 14 година, док је за недозвољено држање оружја добио години затвора. Казне су му обједињене у јединствену од 42 године затвора.
Злочин се догодио 21. августа прошле године у просторијама Гимназије, која се налази у склопу средњошколског центра "Амир Жилић" у Санском Мосту. У пресуди се наводи да је Вукалић злочин починило у стању битно смањене урачунљивости. Он је око 10 часова ујутро, наоружан калашњиковом египатске производње са два оквира, дошао у школу.
Одмах се упутио на први спрат у канцеларију директора Халиловића у кога је, у два наврата, испалио пет хитаца. Погодио га је у груди, врат, трбух и лијеву шаку. Затим се упутио у канцеларију секретара и у Кљунићеву је испалио четири пројектила, погодивши је у грудни кош, надлактицу и трбух. Након тога је сишао у приземље школе до кабинета професора Ц.А. у којем се налазила професорица енглеског Гордана Миџан. У њу је испалио пет пројектила, погодивши је у главу, грудни кош и трбух.
Након што је завршио крвави поход Вукалић је отишао до просторија које користе домари и хигијеничари и пуцао себи у груди. Хитно је превезен у УКЦ Републике Српске у Бањалуци гдје су му повреде саниране и из болнице је отпуштен 2. септембра
