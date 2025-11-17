Logo
Large banner

Horoskop za 17. novembar: Ovi znakovi napreduju, dok se drugi guše u troškovima

Izvor:

Informer

17.11.2025

07:18

Komentari:

0
Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима
Foto: Unsplash

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak:

OVAN

LjUBAV: Moguće je da ćete praviti planove koji u sebi nemaju mjesta za partnera. POSAO: Izazovan dan za one koji imaju partnerski biznis. ZDRAVLjE: Povreda.

BIK

LjUBAV: Danas nije vaš dan, jer ćete vi biti krivi za disharmoniju u odnosu. POSAO: Promenljivo emotivno stanje utiče na koncentraciju. ZDRAVLjE: Problemi sa stomakom.

BLIZANCI

LjUBAV: Moguće je romantično putovanje sa voljenom osobom ili ćete barem razgovarati o toj mogućnosti. POSAO: Vrlo loš dan za sferu karijere. ZDRAVLjE: Slabije.

RAK

LjUBAV: Vaša osjećajna priroda će doći do izražaja i privući odgovarajuću osobu. POSAO: Dobićete ponudu koja će dobro zvučati samo na papiru. ZDRAVLjE: Osjetljiv donji stomak.

LAV

LjUBAV: Moguće je da vam se dopadne neko ko je dosta stariji od vas. POSAO: Promjene nabolje, veći obim posla i generalno će sve ići mnogo bolje i lakše. ZDRAVLjE: Infekcije.

DJEVICA

LjUBAV: Odličan dan za ljubav, sigurno ćete imati prilike da upoznate ili provodite vrijeme sa nekim ko vam se dopada. POSAO: Kadrovske promjuene u firmi. ZDRAVLjE: Slabije.

напад брод

Svijet

SAD ponovo udara: Uništen još jedan brod

VAGA

LjUBAV: Moguće je da će se razriješiti neke stvari u odnosu. POSAO: Promjene na poslu. Posebno u vezi sa partnerskim poslovima. ZDRAVLjE: Malokrvnost.

ŠKORPIJA

LjUBAV: Bićete primjećeni gdje god da se pojavite jer ćete se truditi da budete neobični. POSAO: Rad u grupi ili sa prijateljima. Iskoristite povoljan period. ZDRAVLjE: Solidno.

STRIJELAC

LjUBAV: Nemojte očekivati promjene u ovoj sferi. POSAO: Imaćete problema u vezi sa finansijama ili nekim impulsivnim ulaganjima i trošenjem. Budite ekonomičniji. ZDRAVLjE: Nervoza.

JARAC

LjUBAV: U ovom periodu ste neodoljivi za sve oko vas, zbog čega lako možete naći ljubav. POSAO: Trpećete zbog neplaniranih troškova. ZDRAVLjE: Gastritis.

илу-струја-03102025

Fudbal

Brojne banjalučke ulice bez struje

VODOLIJA

LjUBAV: Lako se može desiti da upoznate nekoga ko je kao stvoren za vas, iako će ta osoba biti vaša suprotnost. POSAO: Imaćete ogroman kreativni naboj. ZDRAVLjE: Dobro.

RIBE

LjUBAV: Moguća ljubav sa nekim koga ste upoznali preko prijatelja. POSAO: Moguće je da ćete biti nestrpljivi u kontaktu sa nadređenima. ZDRAVLjE: Promjenljivo.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Hronika

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

3 h

0
Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

Svijet

Policajac teško povrijeđen u udesu dok je obezbjeđivao kolonu potpredsjednika Džej Di Vensa

12 h

0
Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

12 h

0
Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Hronika

Užas kod Doboja: Dvije osobe poginule u teškom udesu

12 h

0

Više iz rubrike

Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Zanimljivosti

Influenserka pokazala posljedice botoksa: "Ne mogu da se smijem, ali to nije najgori dio"

18 h

1
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Za njih je usamljenost najgora kazna!

18 h

0
Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Zanimljivosti

Krenuo da džepari u prevozu, pa naletio na borca sa Balkana: Oborio ga za pet sekundi

19 h

0
Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

Zanimljivosti

Molitva za Đurđic: Prenosi se generacijama, a vjeruje se da otvara vrata blagoslova

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner