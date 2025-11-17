Horoskop za 17. novembar: Ovi znakovi napreduju, dok se drugi guše u troškovima

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak:

OVAN

LjUBAV: Moguće je da ćete praviti planove koji u sebi nemaju mjesta za partnera. POSAO: Izazovan dan za one koji imaju partnerski biznis. ZDRAVLjE: Povreda.

BIK

LjUBAV: Danas nije vaš dan, jer ćete vi biti krivi za disharmoniju u odnosu. POSAO: Promenljivo emotivno stanje utiče na koncentraciju. ZDRAVLjE: Problemi sa stomakom.

BLIZANCI

LjUBAV: Moguće je romantično putovanje sa voljenom osobom ili ćete barem razgovarati o toj mogućnosti. POSAO: Vrlo loš dan za sferu karijere. ZDRAVLjE: Slabije.

RAK

LjUBAV: Vaša osjećajna priroda će doći do izražaja i privući odgovarajuću osobu. POSAO: Dobićete ponudu koja će dobro zvučati samo na papiru. ZDRAVLjE: Osjetljiv donji stomak.

LAV

LjUBAV: Moguće je da vam se dopadne neko ko je dosta stariji od vas. POSAO: Promjene nabolje, veći obim posla i generalno će sve ići mnogo bolje i lakše. ZDRAVLjE: Infekcije.

DJEVICA

LjUBAV: Odličan dan za ljubav, sigurno ćete imati prilike da upoznate ili provodite vrijeme sa nekim ko vam se dopada. POSAO: Kadrovske promjuene u firmi. ZDRAVLjE: Slabije.

VAGA

LjUBAV: Moguće je da će se razriješiti neke stvari u odnosu. POSAO: Promjene na poslu. Posebno u vezi sa partnerskim poslovima. ZDRAVLjE: Malokrvnost.

ŠKORPIJA

LjUBAV: Bićete primjećeni gdje god da se pojavite jer ćete se truditi da budete neobični. POSAO: Rad u grupi ili sa prijateljima. Iskoristite povoljan period. ZDRAVLjE: Solidno.

STRIJELAC

LjUBAV: Nemojte očekivati promjene u ovoj sferi. POSAO: Imaćete problema u vezi sa finansijama ili nekim impulsivnim ulaganjima i trošenjem. Budite ekonomičniji. ZDRAVLjE: Nervoza.

JARAC

LjUBAV: U ovom periodu ste neodoljivi za sve oko vas, zbog čega lako možete naći ljubav. POSAO: Trpećete zbog neplaniranih troškova. ZDRAVLjE: Gastritis.

VODOLIJA

LjUBAV: Lako se može desiti da upoznate nekoga ko je kao stvoren za vas, iako će ta osoba biti vaša suprotnost. POSAO: Imaćete ogroman kreativni naboj. ZDRAVLjE: Dobro.

RIBE

LjUBAV: Moguća ljubav sa nekim koga ste upoznali preko prijatelja. POSAO: Moguće je da ćete biti nestrpljivi u kontaktu sa nadređenima. ZDRAVLjE: Promjenljivo.

