Rubio: SAD će označiti venecuelanski kartel kao stranu terorističku organizaciju

17.11.2025

08:43

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Sjedinjene Američke Države će ovog mjeseca označiti kartel De los Soles, za koji SAD tvrde da ga predvodi predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i drugi visoki zvaničnici te zemlje, kao stranu terorističku organizaciju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

- Ni Maduro ni njegovi saradnici ne predstavljaju legitimnu vladu Venecuele. Kartel De los Soles, u saradnji sa drugim označenim stranim terorističkim organizacijama, uključujući Tren de Aragva i kartel Sinaloa, odgovorni su za terorističko nasilje širom naše hemisfere, kao i za trgovinu drogom u Sjedinjene Države i Evropu - navodi Stejt department u saopštenju za štampu, koje prenosi Si-En-En.

Kako je najavljeno, proglašenje za terorističku organizaciju stupiće na snagu 24. novembra, a dolazi u trenutku kada su SAD pojačale svoje vojno prisustvo na Karibima, gdje je juče uplovio i najveći nosač aviona na svijetu.

Tramp je juče u izjavi sugerisao da obilježavanje kartela De los Soles stranom terorističkom organizacijom daje američkoj vojsci mogućnost da cilja Madurovu imovinu i infrastrukturu unutar Venecuele.

- To nam omogućava da to uradimo, ali nismo rekli da ćemo to učiniti. Možda ćemo voditi neke razgovore sa Madurom, i vidjećemo kako će se to završiti. Željeli bi da razgovaraju - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je kazao i da ne vjeruje da je administraciji SAD potrebno odobrenje Kongresa za potencijalne vojne akcije unutar Venecuele.

