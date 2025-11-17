Tramp pozvao republikance da glasaju za objavu Epstinovih dosijea

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je republikance u Predstavničkom domu da glasaju za objavu spisa Džefrija Epstina, što predstavlja zaokret u odnosu na njegov raniji stav.

– Republikanci u Predstavničkom domu trebalo bi da glasaju za objavu Epstinovih spisa jer nemamo šta da skrivamo – napisao je Tramp sinoć na Truth Social-u. Velika promena Trampovog stava dolazi nakon što je više republikanaca signaliziralo da su spremni da prekrše stranačku disciplinu i glasaju za objavu dokumenata.

Očekuje se da će Predstavnički dom ove sedmice glasati o prijedlogu zakona kojim bi se Ministarstvo pravde prisililo da javno objavi spise. Zagovornici prijedloga poručuju da imaju dovoljno glasova za prolazak kroz Predstavnički dom, ali i dalje je nejasno da li će zakon proći u Senatu.

Dva doma Kongresa

Ako prođe oba doma Kongresa, Tramp bi takođe morao da odobri objavu spisa. Zakon podržavaju i demokrate i dio republikanaca. Republikanski poslanik Tomas Mesi, jedan od supokrovitelja prijedloga, rekao je u razgovoru za ABC News da bi čak 100 republikanaca moglo da glasa za.

Prijedlog, nazvan Zakon o transparentnosti Epstinovih spisa, ima za cilj da natjera Ministarstvo pravde da objavi sve neklasifikovane zapise, dokumente, komunikaciju i istražne materijale povezane sa Epstinom.

Tramp se oglasio ubrzo nakon što je sletio u bazu Joint Base Andrews po povratku sa vikenda provedenog na Floridi.

– Ministarstvo pravde već je predalo desetine hiljada stranica javnosti o „Epstinu“, proučava razne operativce demokrata (Bil Klinton, Rid Hofman, Leri Samers itd.) i njihov odnos sa Epstinom, a Odbor za nadzor Predstavničkog doma može da dobije sve što mu zakonom pripada, BAŠ ME BRIGA! – napisao je Tramp, dodajući da želi da se republikanci „VRATE NA TEMU“.

Trampovo pominjanje Klintona uslijedilo je nakon što je američko Ministarstvo pravde potvrdilo da će istražiti veze pedofilskog finansijera Epstina sa velikim bankama i nekolicinom istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsednika Bila Klintona.

Tramp je istakao da će zatražiti od državnog tužioca Pam Bondi i FBI-ja da istraže Epstinov „angažman i odnos“ sa Klintonom i drugima. Klinton je odlučno negirao da je imao bilo kakvo saznanje o Epstinovim zločinima.

Portparol JPMorgan Chase-a rekao je da kompanija žali zbog „svake povezanosti“ koju je imala sa Epstinom te dodao da mu „nisu pomagali u počinjenju njegovih gnusnih djela“.