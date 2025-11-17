Logo
"Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme": Prijatelji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić

17.11.2025

07:25

Foto: Facebook

Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od Aldine Jahić iz Kalesije koja je sinoć ubijena u Mostaru.

Prema ranije poznatim informacijama, nju je ubio Anis Kalajdžić iz Mostara, a sve se dogodilo oko 18 sati na Trgu Ivana Krndelja u ovom hercegovačkom gradu.

Hronika

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

Policija i dalje prikuplja dokaze sa mjesta zločina, a Kalajdžić je odmah uhapšen.

Među onima koji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić je i ekonomista Admir Čavalić koji ju je poznavao.

"Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme", rekao je Čavalić.

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

Govorio je i o njenim organizacionim sposobnostima.

"Aldina je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Iskreno saučešće porodici Jahić, zaključio je, a prenosi Kliks.

