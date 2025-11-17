Brojne banjalučke ulice bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje danas će od devet do 12 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Milana Tepića, Marije Bursać, Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Kninska, Jovana Dučića i Braće Pantića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima, dijelovi naselja Bistrica i Jošikova voda od devet do 11 časova biće bez struje.

- Bez napajanja električnom energijom od deset do 11 časova biće Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, ulice Boška Tošića, Srđe Zlopogleđe, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića - naveli su iz ovog preduzeća.

Bez električne energije, kazali su, od 11.30 do 13.30 časova biće i dijelovi naselja Gornja Piskavica i Piskavica.

Dodali su da od devet do 14 časova dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Trla i Žarka Zgonjanina neće imati napajanja električnom energijom.