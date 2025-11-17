Brojne banjalučke ulice bez struje

Izvor:
Zbog radova na elektromreži bez struje danas će od devet do 12 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Milana Tepića, Marije Bursać, Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Kninska, Jovana Dučića i Braće Pantića, saopštili su iz "Elektrokrajine".
Prema njihovim riječima, dijelovi naselja Bistrica i Jošikova voda od devet do 11 časova biće bez struje.
- Bez napajanja električnom energijom od deset do 11 časova biće Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, ulice Boška Tošića, Srđe Zlopogleđe, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića - naveli su iz ovog preduzeća.
Bez električne energije, kazali su, od 11.30 do 13.30 časova biće i dijelovi naselja Gornja Piskavica i Piskavica.
Dodali su da od devet do 14 časova dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Trla i Žarka Zgonjanina neće imati napajanja električnom energijom.
