Brojne banjalučke ulice bez struje

Izvor:

ATV

17.11.2025

07:05

Бројне бањалучке улице без струје
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje danas će od devet do 12 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Milana Tepića, Marije Bursać, Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Kninska, Jovana Dučića i Braće Pantića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima, dijelovi naselja Bistrica i Jošikova voda od devet do 11 časova biće bez struje.

- Bez napajanja električnom energijom od deset do 11 časova biće Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, ulice Boška Tošića, Srđe Zlopogleđe, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića - naveli su iz ovog preduzeća.

Bez električne energije, kazali su, od 11.30 do 13.30 časova biće i dijelovi naselja Gornja Piskavica i Piskavica.

Dodali su da od devet do 14 časova dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Trla i Žarka Zgonjanina neće imati napajanja električnom energijom.

Struja

Banjaluka

