Dobrota ga skupo koštala: Naivni vozač stao da pomogne, pa ostao i bez auta i bez žene

17.11.2025

11:53

Foto: Pexel/Pixabay

Nevjerovatna priča stiže iz Njemačke gdje je vozač Kije (55) postao žrtva filmske prevare.

On je, zajedno sa svojom suprugom (56) stao na lokalnom putu kod Švarcaha kako bi pomogao vozaču zaustavljenog Mercedesa. Ipak, dobrota ga je skupo koštala. Ostao je i bez automobila, i bez supruge.

Portparol policijske uprave Vurzburg (Bavarska) izjavio je za BILD da je "vozač Mercedesa tokom vožnje ostao bez goriva i zato se zaustavio. Isti taj Mercedes je ukraden par sati ranije".

Evri novac

Ekonomija

Prekvalifikovani za poziciju, a plate im manje

Vozač Kije je izašao iz vozila da mu pomogne, a vozač Mercedesa je tada iznenada “uskočio” za volan Kije i pobjegao zajedno sa šokiranom suprugom na suvozačkom mjestu.

Nakon 13 kilometara, na ulazu u Kitzingen, otmičar je pustio ženu da izađe iz vozila.

Muškarac je trenutno u bijegu sa ukradenom Kijom, ali policija zna o kome se radi, prenosi Jutarnji list.

"Mercedes je prethodno ukrao cimeru, tako da smo ga već identificirali. Radi se o 26-godišnjem Mađaru kojeg sada očekuje cijeli niz prijava, uključujući dvostruku krađu automobila i protivpravno oduzimanje slobode", navodi policija.

