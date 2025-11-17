Dobrota ga skupo koštala: Naivni vozač stao da pomogne, pa ostao i bez auta i bez žene

On je, zajedno sa svojom suprugom (56) stao na lokalnom putu kod Švarcaha kako bi pomogao vozaču zaustavljenog Mercedesa. Ipak, dobrota ga je skupo koštala. Ostao je i bez automobila, i bez supruge.

Portparol policijske uprave Vurzburg (Bavarska) izjavio je za BILD da je "vozač Mercedesa tokom vožnje ostao bez goriva i zato se zaustavio. Isti taj Mercedes je ukraden par sati ranije".

Ekonomija Prekvalifikovani za poziciju, a plate im manje

Vozač Kije je izašao iz vozila da mu pomogne, a vozač Mercedesa je tada iznenada “uskočio” za volan Kije i pobjegao zajedno sa šokiranom suprugom na suvozačkom mjestu.

Nakon 13 kilometara, na ulazu u Kitzingen, otmičar je pustio ženu da izađe iz vozila.

Muškarac je trenutno u bijegu sa ukradenom Kijom, ali policija zna o kome se radi, prenosi Jutarnji list.

"Mercedes je prethodno ukrao cimeru, tako da smo ga već identificirali. Radi se o 26-godišnjem Mađaru kojeg sada očekuje cijeli niz prijava, uključujući dvostruku krađu automobila i protivpravno oduzimanje slobode", navodi policija.