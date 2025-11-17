Logo
Jedan od najbrutalnijih sektaških zločina: Skoro 1.000 ljudi otišlo zajedno u smrt

U Džounstaunu, u Gvajani, 18. novembra 1978. godine dogodio se jedan od najbrutalnijih sektaških zločina u novijoj istoriji.

Ispijanjem otrova, kolektivno samoubistvo izvršilo je 914 Amerikanaca pripadnika sekte "Hram naroda", uključujući vođu sekte Džima Džounsa.

Članovi sekte koji su odbili da ispiju otrov su ubijeni.

Zanimljivosti

Ispovijest žene koja je živjela u sekti 30 godina

Džounstaun ili, formalno, Poljoprivredni projekat "Hrama naroda", predstavljao je komunu koju je 1974. godine osnovao Džouns, vođa sekte u sjeverozapadnom dijelu Gvajane.

Na tom mjestu dogodilo se masovno ubistvo i samoubistvo pripadnika sekte koji su zajedno sa svojim vođom popili cijanid pomiješan sa voćnim sokom.

"Hram naroda" je osnovan sredinom pedesetih godina prošlog vijeka u Indijanapolisu, a kasnije je preseljen u San Francisko. Od osnivanja, sekta je praćena skandalima, a početkom sedamdesetih godina "Hram naroda" bio je na izdisaju.

Džouns je zaključio da mora da napusti SAD i u Gvajani je osnovao utopističku zajednicu nazvanu Džounstaun.

U zajednici je od početka bilo mnogo problema kao što su nedostatak hrane i česte epidemije. Naoružani ljudi su se starali o disciplini. Oni koji su kršili pravila bili su kažnjavani stavljanjem u kaveze ili elektrošokovima, a potencijalni dezerteri su često umirivani drogom.

Stanovnici koji su, uprkos svemu, uspjeli da pobjegnu izvještavali su o teškim kršenjima ljudskih prava. Roditelji su morali djecu da predaju Džounsu, kojeg su svi zvali "otac" ili "tata".

Сергеј Тороп

Svijet

''Isus Hrist'' osuđen na 12 godina zatvora

Džim Džouns je sa stanovnicima kampa redovno vježbao masovno samoubistvo. U takozvanim "bijelim noćima" pili su, navodno, zatrovanu limunadu.

Dana 14. novembra 1978. godine kongresmen Leo Rajan doletio je sa delegacijom od 18 ljudi u Džounstaun kako bi istražio zloupotrebe.

Šesnaest pripadnika komune molilo je kongresmena da ih povede sa sobom. Fanatični pobornici Džounsa napali su avion i ubili kongresmena, tri novinara, jednog kamermana i ranili još 11 ljudi.

Stanovnici naselja su zatim pozvani preko razglasa. Džim Džouns je poručio: "Kada nije moguće da živimo u slobodi, onda hoćemo bar da umremo u slobodi. Smrt je samo prelazak na jedan drugi nivo".

neonacisticka sekta 764 2 830x553

Svijet

Neonacističko-satanistička sekta vrbuje djecu od 9 godina: Roditelji hitno upozoreni!

Podijeljeni su valijum i cijanid pomiješan sa sokom. Prvo su ubijene bebe i djeca. Onda su došli na red mladi i odrasli.

Mnogo roditelja je popilo otrov nakon što su djeca umrla. Neki su pokušali da pobjegnu, ali je najveći broj bio pobijen i samo je nekolicina uspjela da se skloni.

Džouns je umro od pucnja u glavu. Nepoznato je da li je izvršio samoubistvo. Od 1.110 pripadnika sekte, ubijeno je 913, od kojih 276 dece.

Džounstaun je 1980. godine uništen u požaru.

