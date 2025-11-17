Logo
Preminuo dječak (9) u Baru, ljekar nije htio da ga hospitalizuje

Izvor:

Kurir

17.11.2025

09:31

Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује
Foto: Pixabay

Dječak je iznenada preminuo 15. novembra.

Kako prenosi Primorski portal, tri dana pre kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Potvrđeno je da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Dječaka nisu hospitalizovali

Međutim, dežurni pedijatar je procijenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana, kada je dobio boginje, dječak nije imao zdravstvene probleme.

Nalaz obdukcije trebalo bi da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.

