Maloljetnici se potukli dvorištu osnovne škole, iza rešetaka završilo njih 20

17.11.2025

07:29

Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

Grupa maloljetnika sukobila se sinoć u dvorištu osnovne škole u Splitu, a policija je privela oko 20 učesnika ove masovne tuče navodeći da prema prvim podacima nema povrijeđenih, kao i da će biti obavješteni roditelji maloljetnika i centar za socijalni rad.

Do tuče je došlo oko 20.30 časova u Bračkoj ulici, na igralištu osnovne škole na području splitskog naselja Trstenika, a lokalna policija zadržala je jednu grupu od oko 20 mlađih osoba koja je pokušala da pobjegne, prenosi hrvatski portal Indeks.

- Policijski službenici su oko 20.30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob grupe mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja. Dio učesnika se, kada je uočio policijske službenike, razbježao. Na samom mjestu događaja i u neposrednoj blizini spriječen je pokušaj bjekstva jedne grupe mlađih osoba (oko 20-ak osoba) koje su stavljene pod nadzor policije. U grupi zadržanih osoba, prema prvim informacijama s terena, nema povrijeđenih - saopštila je policija.

Naglašeno je da je riječ o maloljetnicima i da će policija pozvati njihove roditelje, kao i da će obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad.

Indeks navodi i da je u širem području Splita sinoć moglo da se primjeti pojačano prisustvo policije i da se patrolna vozila intenzivno kreću kroz gradska naselja.

