Vozači oprez! Klizavi putevi, snijeg na višim predjelima usporava saobraćaj

Na putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozila saobraćaju po klizavim kolovozima, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja usporeno zbog snijega koji pada ponegdje.

Zbog snijega poseban oprez preporučuje se na dionicama Mrkonjić Grad-Miliništa, Šipovo-Strojice, Kneževo-Ugar, Ključ-Bosanski Petrovac, Vrhpolje-Ključ, Šipovo-Kupres, Šuica-Kupres.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske navode da poteškoće vozačima pričinjavaju i povremeno jaki udari vjetra.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, a vozila se preusmjeravaju na put Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Društvo Vozači oprez: Magla smanjuje vidljivost u kotlinama

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje-lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Radi deminiranja na lokalitetu "Gajevi dva", opština Novo Goražde vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača-Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Društvo Vozači oprez: Magla smanjuje vidljivost u kotlinama

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica saobraćaj se zbog odrona odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta odvija jednom saobraćajnom trakom u dužini od 50 metara na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni na dionicama autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica Ostrožac, Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Društvo Nesmetano odvijanje saobraćaja, oprez na dionicama kroz usjeke

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.