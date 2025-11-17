Mlada iz Hercegovine i mladoženja iz Meksika priredili šou na svadbi

Na vjenčanju održanom 14. novembra Hercegovka Zdrinka i Meksikanac Kristian odlučili su se za neuobičajen, energičan ulazak u svadbeni salon u Hercegovini.

Umjesto klasičnog protokola, par je izabrao ritam pjesme "Casamento" i koreografiju koja je iznenadila i oduševila sve prisutne, piše portal Hercegovina.info.

Uz scenske vatromete, veliki sombrerose i plesni korak, odmah su podigli atmosferu, a snimak njihovog ulaska brzo se proširio društvenim mrežama.

Video je objavljen na profilu čarobni.ples i u kratkom vremenu prikupio stotine reakcija i komentara.