Košarac: Šmit je najveća internacionalna štetočina

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je Kristijan Šmit "najveća internacionalna štetočina i da mora odmah da ode iz BiH".

Košarac je naveo da je preduslov za "ozdravljenje BiH" zatvaranje OHR-a i ukidanje svih Šmitovih odluka.

"Da bismo uopšte mogli razgovarati o nekakvom ozdravljenju BiH, preduslov je zatvaranje OHR-a, odlazak okupatora Šmita i uklanjanje svih njegovih odluka iz pravnog prometa", napisao je Košarac na "Instagramu".