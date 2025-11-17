Logo
Large banner

Košarac: Šmit je najveća internacionalna štetočina

Izvor:

SRNA

17.11.2025

20:47

Komentari:

0
Кошарац: Шмит је највећа интернационална штеточина

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je Kristijan Šmit "najveća internacionalna štetočina i da mora odmah da ode iz BiH".

Košarac je naveo da je preduslov za "ozdravljenje BiH" zatvaranje OHR-a i ukidanje svih Šmitovih odluka.

"Da bismo uopšte mogli razgovarati o nekakvom ozdravljenju BiH, preduslov je zatvaranje OHR-a, odlazak okupatora Šmita i uklanjanje svih njegovih odluka iz pravnog prometa", napisao je Košarac na "Instagramu".

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

Republika Srpska

Karan: Narod bira između politike očuvanja Srpske i politike njenog rušenja

1 h

0
Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке

BiH

Vlada FBiH: Odobren novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke

1 h

0
Дарко Савић поново на челу Борца

Ostali sportovi

Darko Savić ponovo na čelu Borca

1 h

0
Крсна слава црква православље

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

1 h

0

Više iz rubrike

Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

Republika Srpska

Karan: Narod bira između politike očuvanja Srpske i politike njenog rušenja

1 h

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Republika Srpska

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

1 h

0
Додик: Снага Српске је у њеним људима

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

2 h

0
Колективни уговор за раднике локалних управа 5. јануара - усаглашен нацрт

Republika Srpska

Kolektivni ugovor za radnike lokalnih uprava 5. januara - usaglašen nacrt

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner