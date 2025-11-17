Košarac: Šmit je najveća internacionalna štetočina

Izvor:
SRNA
17.11.2025
20:47

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je Kristijan Šmit "najveća internacionalna štetočina i da mora odmah da ode iz BiH".
Košarac je naveo da je preduslov za "ozdravljenje BiH" zatvaranje OHR-a i ukidanje svih Šmitovih odluka.
"Da bismo uopšte mogli razgovarati o nekakvom ozdravljenju BiH, preduslov je zatvaranje OHR-a, odlazak okupatora Šmita i uklanjanje svih njegovih odluka iz pravnog prometa", napisao je Košarac na "Instagramu".
