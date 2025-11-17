Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras u Jezeru da vlast u Republici Srpskoj, predvođena SNSD-om, čini sve stabilizuje Republiku Srpsku, koja je bila i ostaje stabilniji dio BiH.

"Danas Republika Srpska ima odlične odnose sa Rusijom, Srbijom, Kinom, Mađarskom, Izraelom i novom administracijom SAD. Sad je realnost ono što je prije godinu dana bilo nezamislivo", rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Jezeru.

Prema njegovim riječima, sada je trenutak kad narod treba da izađe na izbore i glasa za nastavak politike razvoja Srpske.

"Treba da izađemo i glasamo za Sinišu Karana. Radili smo mnogo zajedno i tako ćemo i nastaviti", poručio je Dodik.

Kandidat SNSD-a na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da građani Jezera vrlo dobro znaju šta znači sloboda, za koju se zalaže Milorad Dodik.

"Većina vas je napustila svoja ognjišta. Niko kao vi ne može cijeniti riječ koju pronosi naš predsjednik Dodik, a to je sloboda. Život je vrijedan samo kad se živi u slobodi, a Jezero upravo podsjeća na slobodu", rekao je Karan.

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je da ova rubna opština nikom ne dozvoljava da joj smjenjuje izabrane predstavnike.

"Dodik je pokazao da voli svaki kraj Republike Srpske podjednako. To Jezero zna da cijeni i to će i pokazati", rekla je Ružičićeva.