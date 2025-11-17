Logo
Large banner

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

Izvor:

SRNA

17.11.2025

20:15

Komentari:

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras u Jezeru da vlast u Republici Srpskoj, predvođena SNSD-om, čini sve stabilizuje Republiku Srpsku, koja je bila i ostaje stabilniji dio BiH.

"Danas Republika Srpska ima odlične odnose sa Rusijom, Srbijom, Kinom, Mađarskom, Izraelom i novom administracijom SAD. Sad je realnost ono što je prije godinu dana bilo nezamislivo", rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Jezeru.

Prema njegovim riječima, sada je trenutak kad narod treba da izađe na izbore i glasa za nastavak politike razvoja Srpske.

"Treba da izađemo i glasamo za Sinišu Karana. Radili smo mnogo zajedno i tako ćemo i nastaviti", poručio je Dodik.

kuvalja

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

Kandidat SNSD-a na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da građani Jezera vrlo dobro znaju šta znači sloboda, za koju se zalaže Milorad Dodik.

"Većina vas je napustila svoja ognjišta. Niko kao vi ne može cijeniti riječ koju pronosi naš predsjednik Dodik, a to je sloboda. Život je vrijedan samo kad se živi u slobodi, a Jezero upravo podsjeća na slobodu", rekao je Karan.

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je da ova rubna opština nikom ne dozvoljava da joj smjenjuje izabrane predstavnike.

"Dodik je pokazao da voli svaki kraj Republike Srpske podjednako. To Jezero zna da cijeni i to će i pokazati", rekla je Ružičićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Куваља више није предсједник Борца

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

1 h

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

1 h

2
Тиктокери преварили обезбјеђење Лувра и окачили своје портрете

Svijet

Tiktokeri prevarili obezbjeđenje Luvra i okačili svoje portrete

1 h

0
Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

Zdravlje

Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

2 h

0

Više iz rubrike

Додик: Снага Српске је у њеним људима

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

2 h

0
Колективни уговор за раднике локалних управа 5. јануара - усаглашен нацрт

Republika Srpska

Kolektivni ugovor za radnike lokalnih uprava 5. januara - usaglašen nacrt

2 h

0
Најпасивнија предизборна кампања до сада

Republika Srpska

Najpasivnija predizborna kampanja do sada

2 h

0
Додик: Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед

Republika Srpska

Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner