Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

17.11.2025

19:09

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska 23. novembra bira predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj.

- Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed - rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Šipovu.

Додик и Каран у Шипову

Republika Srpska

Karan: 23. novembra još jedna bitka koju će Srpska dobiti

On je dodao da je Šipovo mjesto gdje priroda, narod i tradicija dišu zajedno.

- I svaki put kad dođem ovdje, vidim koliko Republika Srpska ima potencijala - u ljudima, u zemlji, u budućnosti koju zajedno gradimo. Zato 23. biramo predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

