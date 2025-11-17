Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska 23. novembra bira predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj.

- Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed - rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Šipovu.

Republika Srpska Karan: 23. novembra još jedna bitka koju će Srpska dobiti

On je dodao da je Šipovo mjesto gdje priroda, narod i tradicija dišu zajedno.

- I svaki put kad dođem ovdje, vidim koliko Republika Srpska ima potencijala - u ljudima, u zemlji, u budućnosti koju zajedno gradimo. Zato 23. biramo predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.