Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska 23. novembra bira predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj.
- Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed - rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Šipovu.
On je dodao da je Šipovo mjesto gdje priroda, narod i tradicija dišu zajedno.
- I svaki put kad dođem ovdje, vidim koliko Republika Srpska ima potencijala - u ljudima, u zemlji, u budućnosti koju zajedno gradimo. Zato 23. biramo predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Šipovo je mjesto gdje priroda, narod i tradicija dišu zajedno.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2025
I svaki put kad dođem ovdje, vidim koliko Republika Srpska ima potencijala - u ljudima, u zemlji, u budućnosti koju zajedno gradimo.
Zato 23. biramo predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj.… pic.twitter.com/xiJSg7GJCf
