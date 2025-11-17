Logo
Large banner

Sve više slučajeva nasilja završava tragedijom

Izvor:

ATV

17.11.2025

19:06

Komentari:

0
Све више случајева насиља завршава трагедијом
Foto: ATV

U Republici Srpskoj je u toku ove godine 869 puta prijavljeno nasilje u porodici. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ističu da intenzivno rade na otkrivanju krivičnih djela koja se tiču porodičnog nasilja.

U ovoj godini evidentirano je 726 krivičnih djela po ovom osnovu, što je manje za 8,3% u odnosu na isti period prošle godine.

"Prema polnoj strukturi izvršilaca nasilja u porodici u periodu januar - oktobar 2025. godine, evidentirano je od ukupnog broja izvršilaca 869, a 796 je muškog i 73 su ženskog pola. Od ukupnog broja izvršilaca evidentirano je i pet maloljetnika.

Prilikom nasilja u porodici, u 64 slučaja učinilac nasilja je posjedovao oružje, od čega je u dva slučaja upotrijebio oružje. U 328 slučajeva učinilac nasilja je bio u alkoholisanom stanju", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Svijest ljudi o nasilju u porodici, pogotovo o nasilju nad ženama, još uvijek nije dovoljno razvijena. O tome se i dalje ćuti. Žrtve se rijetko odlučuju da prijave nasilje zbog straha od osude.

"Nijedna žena ne smije da trpi. Uvrede, psovke, šamar i batine, lako mogu eskalirati i dovesti do ubistva. Žene koje dugotrajno trpe nasilje i preživljavaju traumu nisu u stanju da prijave nasilje i smognu snage da se odvoje od nasilnika, a one koje razmišljaju o prijavi zbog nepovjerenja u institucije često ipak odluče da ćute, ističu psiholozi", istakao je socijalni radnik Boris Marić.

Problem nasilja u porodici se mora gledati kao društveni, a ne kao privatni problem u tuđa četiri zida. Pogrešna percepcija patrijarhata i muškosti često dovodi do nasilja. Muškost nije potpuna dominacija i kontrola nad ženom. Društvo mora imati nultu toleranciju na nasilje, a žene na mušku manipulaciju, ističu sociolozi.

U Bosni i Hercegovini je u protekle dvije godine ubijeno preko 30 žena. Za rješavanje ovog problema neophodna je izmjena zakona i pooštravanje mjera za nasilnika. Nasilje nad ženama ostavlja trajne posljedice, to su traume koje se ne mogu obrisati, zato se treba prevenirati na vrijeme. Djeca se trebaju od malih nogu učiti zdravim odnosima u porodici i okruženju, a sistem treba odreagovati na vrijeme kako se nijedan femicid više ne bi ponovio, ističu stručnjaci.

Podijeli:

Tagovi:

Mostar

femicid

Ubistvo

porodično nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик и Каран у Шипову

Republika Srpska

Karan: 23. novembra još jedna bitka koju će Srpska dobiti

3 h

1
Цијене нафте пале након што је прорадила руска лука Новоросијск

Ekonomija

Cijene nafte pale nakon što je proradila ruska luka Novorosijsk

3 h

0
Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

Svijet

Orban: Slanje dodatne novčane pomoći Ukrajini je kao slanje gajbe votke alkoholičaru

3 h

0
Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

Svijet

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

3 h

0

Više iz rubrike

Анис Калајџић

Hronika

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

3 h

1
Ново хапшење због убиства Алдине Јахић: Набавио Анису Калајџићу пиштољ?

Hronika

Novo hapšenje zbog ubistva Aldine Jahić: Nabavio Anisu Kalajdžiću pištolj?

5 h

0
Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

Hronika

Anis Kalajdžić na mrežama ostavljao jezive poruke

5 h

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Hronika

Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner