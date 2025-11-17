Anis Kalajdžić na mrežama ostavljao jezive poruke

Anis Kalajdžić koji je osumnjičen da je u nedjelju u Mostaru ubio Aldinu Jahić i ranije je prijetio svojim djevojkama, pišu federalni mediji.

Tako je na svom Fejsbuk profilu javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije".

Kalajdžić je, kako je sada otkriveno, optužen zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu bivše djevojke.

"Doživotna suspenzija, nakupilo se kartona"

U komentarima na objavi na Fejsbuku, Kalajdžić je javno komentarisao bivšu djevojku.

"Jesi li se to opet zaljubio?", napisao mu je prijatelj prije godinu dana.

"Odljubio, opet slobodan", odgovara Kalajdžić.

"Je l' joj bio drugi žuti ili direktan crveni?!", pita prijatelj.

"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona", odgovorio je Kalajdžić.

Bježala od ubice

Podsjetimo, u nedjelju naveče se u Mostaru dogodilo ubistvo.

Prema prvim informacijama, djevojka Aldina Jahić je od ubice bježala sa Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspjela i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usljed čega je ona preminula na licu mjesta.

Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija koji je za svoj rad dobijao pohvale.

Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio jer navodno zato što dobija prijetnje jer je fudbalski sudija. Izvor ističe da se radi o ubistvu s predumišljajem.

Preselila se u Mostar zbog posla

Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Sumnja se da je Kalajdžić usmrtio Aldinu jer ga je ostavila.

"Aldina Jahić, 32-godišnjakinja iz Kalesije, užica na balkonu sa pogledom na Mostar. Barem je tako bilo.. Došla je u ovaj naš prelijepi grad u potrazi za boljim životom, poslom, karijerom. Mlada, perspektivna, društvena, sposobna, pametna, lijepa. Zračila je posebnom energijom, tako kažu ljudi koji su je lično poznavali. Ni slutila nije ni ona, a ni oni da će njen život biti okončan upravo u ovom gradu. Kraj je došao neočekivano, prerano, prisilno. Ubijena je. Njen život je zaustavljen (samo)voljom našeg sugrađanina za kojeg se ispostavilo da je predator. Ima li išta gore? Teško. Rahmet joj duši i neka joj je laka zemlja. Naš grad je zavijen u crno. Pitanje je ima li kraja ovom?", piše u jednoj objavi.