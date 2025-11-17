Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

Anis Kalajdžić ima aktivnu, potvrđenu optužnicu Opštinskog suda u Mostaru za krivično djelo ugrožavanja bezbijednosti i trebalo je da se pojavi na sudu krajem novembra. Čekajući ročište, ubio je Aldinu Jahić.

Kako je potvrđeno za medije, sud u Mostaru je 15. maja ove godine u potpunosti potvrdio optužnicu Tužilaštva HNK, a ročište je zakazano za 27. novembar, tačnije za deset dana. Još jedna djevojka je prijavila Kalajdžića zbog ugrožavanja bezbijednosti u januaru ove godine.

''Optužnica tereti Anisa Kalajdžića da je počinio produženo krivično djelo Ugrožavanje bezbijednosti iz člana 183. stav 1. i stav 3. Krivičnog zakona Federacije BiH u vezi sa članom 55. istog zakona“, rečeno je za medije.

Produženo krivično djelo znači da je osumnjičeni optužen da je više puta, u ovom konkretnom slučaju, upućivao ozbiljne prijetnje napadom na život ili tijelo te osobe ili da je na taj način izazivao nemir.

Uprkos takvom saznanju i optužnici, Kalajdžić nije bio pod bilo kakvim nadzorom policijskih organa.

Prema riječima tužiteljke Vesne Pranjkić, koja je vodila sinoćnju istragu nakon ubistva u restoranu, a navodno na osnovu izjava prijatelja ubijene žene, Anis Kalajdžić je u prethodnom periodu slao prijeteće poruke Aldini Jahić, ali ona to nije prijavila institucijama.

Na današnjoj konferenciji za novinare pokrenuto je pitanje da li je tačno da je Aldina Jahić prijavila nasilje, ali da joj je rečeno ''da još malo sačeka“.

''Preduzeli smo mjere po ovom pitanju. Ovo je vijest koja je i nas uznemirila, tako da je prvo da provjerimo naše evidencije. Za sada nemamo nikakve informacije o ovome“, odgovorio je ministar policije.

S obzirom na to da do istražnih organa stižu različite informacije, osnovana je sumnja da je Aldina zaista pokušala da prijavi Anisa, ali da su možda institucije ili službenici unutar policijsko-sudskih organa ponovo zakazale i da je prijava ''morala malo duže da čeka“.

Ako se utvrdi da je Aldina pokušala da prijavi nasilje, ali da nije naišla na razumijevanje ozbiljnosti situacije u policiji ili tužilaštvu, onda takvi službenici moraju biti odgovorni za ono što je uslijedilo, a to je brutalno ubistvo djevojčice od strane osobe koja je trebalo da bude prijavljena i za koju već postoji dovoljan razlog da bude pod nadzorom zbog krivičnog djela za koje je prethodno optužena.

''Postoje određene indicije zašto to nije prijavila, ali vrijeme će pokazati kroz istražne ili sudske procese“, rekao je ministar policije HNK Marijo Marić na današnjoj konferenciji za novinare.

Ako Aldina zaista nije prijavila Kalajdžića, onda se može sumnjati da to nije učinila ili iz straha od odmazde ili zbog nepovjerenja u institucije, piše Kliks.