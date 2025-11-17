Avioni sa Aerodroma Sarajevo preusmjereni

Zbog jakog vjetra i loših meteoroloških uslova u Sarajevu, više aviona koji su danas trebali sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo preusmjereno je na Međunarodni aerodrom Tuzla.

Među njima su letovi aviokompanija Pegasus Erlajns i Flynas, koji su bez poteškoća prizemljeni u Tuzli.

Osoblje aerodroma navodi da su pored redovnih operacija obavili i potpuni prihvat preusmjerenih letova na rutama Džeda – Sarajevo – Tuzla i Istanbul – Sarajevo – Tuzla.

Navode da ovakve situacije potvrđuju spremnost i profesionalnost aerodromskih službi u uslovima kada vremenske prilike poremete planirani raspored.

Iz Tuzle poručuju da je sigurno slijetanje uvijek prioritet, te da aerodrom raspolaže ljudstvom i opremom potrebnom za ovakve operacije u svim okolnostima.