Logo
Large banner

Avioni sa Aerodroma Sarajevo preusmjereni

Izvor:

ATV

17.11.2025

16:35

Komentari:

0
Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

Zbog jakog vjetra i loših meteoroloških uslova u Sarajevu, više aviona koji su danas trebali sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo preusmjereno je na Međunarodni aerodrom Tuzla.

Među njima su letovi aviokompanija Pegasus Erlajns i Flynas, koji su bez poteškoća prizemljeni u Tuzli.

илу-лијекови-28092025

Svijet

Preko interneta prodavali lažne lijekove i tablete za spavanje, umiješani u smrt najamnje 27 ljudi

Osoblje aerodroma navodi da su pored redovnih operacija obavili i potpuni prihvat preusmjerenih letova na rutama Džeda – Sarajevo – Tuzla i Istanbul – Sarajevo – Tuzla.

Navode da ovakve situacije potvrđuju spremnost i profesionalnost aerodromskih službi u uslovima kada vremenske prilike poremete planirani raspored.

Новак Ђоковић

Tenis

Koliko je Đoković zaradio od tenisa ove godine

Iz Tuzle poručuju da je sigurno slijetanje uvijek prioritet, te da aerodrom raspolaže ljudstvom i opremom potrebnom za ovakve operacije u svim okolnostima.

Podijeli:

Tagovi:

aerodrom Sarajevo

nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је 7 знакова да вас механичар вара

Auto-moto

Ovo je 7 znakova da vas mehaničar vara

2 h

0
Девил Мајклс

Svijet

Glumica filmova za odrasle odsjekla glavu mužu

2 h

0
Школа

Srbija

Srednja škola evakuisana zbog dojave o bombi

2 h

0
Кустурић Вукановићу: Срам те било!

Republika Srpska

Kusturić Vukanoviću: Sram te bilo!

2 h

3

Više iz rubrike

Стиже нам промјена времена

Društvo

Stiže nam promjena vremena

3 h

0
Злочинац Јусуф Јука Празина би могао добити улицу у Сарајеву

Društvo

Zločinac Jusuf Juka Prazina bi mogao dobiti ulicu u Sarajevu

4 h

0
IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

Društvo

IDDEEA: Nema više izlaska iz BiH dok ne platite saobraćajne kazne

5 h

0
Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

Društvo

Beba rođena u sanitetu: Herojski čin ekipe Hitne pomoći iz Kotor Varoši

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

41

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner