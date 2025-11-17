Logo
Zločinac Jusuf Juka Prazina bi mogao dobiti ulicu u Sarajevu

ATV

17.11.2025

14:08

Злочинац Јусуф Јука Празина би могао добити улицу у Сарајеву
Pokrenuta je peticija da zločinac Jusuf Juka Prazina dobije ulicu u Sarajevu

U sarajevskom naselju Alipašino Polje pokrenuta je peticija kojom se od Gradskog vijeća Sarajeva i Opštini Novi Grad traži da jedna ulica ponese ime Jusufa Juke Prazine, predratnog kriminalca, ratnog zapovjednika muslimanskih paravojnih formacija od kojih je kasnije sastavljena tzv. Armija RBiH. Inicijativa je, prema navodima grupe građana i njegovih ratnih suboraca, već u fazi prikupljanja potpisa te se širi društvenim mrežama.

U javnom pozivu potpisanom kao "Jukini vukovi" stoji kako predlagatelji smatraju da Prazina zaslužuje ulicu u Novom Gradu zbog, kako navode, doprinosa u obrani Sarajeva. Istovremeno, dio inicijatora predložio je i premještanje njegovog groba iz Belgije u Sarajevo.

Jusuf Juka Prazina (Sarajevo, 1962. – 1993.) bio je jedna od najkontroverznijih figura ratnih 90-ih. Odrastao je u sarajevskom naselju Alipašino Polje, a prije rata više je puta bio osuđivan zbog kriminalnih aktivnosti. Po izbijanju rata, formirao je paravojnu formaciju "Jukini vukovi" i učestvovao u odbrani grada, zbog čega je u početku smatran jednim od simbola otpora.

Istovremeno, Prazina je bio povezan s organizovanim kriminalom te optuživan za teška krivična d‌jela, uključujući maltretiranja, nestanke i nezakonite radnje u ratnom Sarajevu. Nakon sukoba s vodstvom tzv. Armije BiH bježi u Hercegovinu, gd‌je se priključuje HVO-u, obavljajući funkciju komandanta posebnih jedinica. Svjedoci potvrđuju njegovo učešće u zauzimanju zgrade Vranice 1993. godine te obrani mostarskog Bulevara.

U ljeto 1993. odlazi iz zemlje. Nakon bijega u Hrvatsku i potom Belgiju, navodno nastavlja s ilegalnim poslovima. Pronađen je mrtav početkom 1994. godine, pod nerazjašnjenim okolnostima, u jednom belgijskom kanalu.

Zločini nad Srbima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je zbog ratnog zločina potjernicu za 19 lica osumnjičenih za napad na kasarnu i bolnicu u Sarajevu i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici 2. i 3. maja 1992. godine, među kojima je i Jusuf Juka Prazina.

Pored ovog zločina, Juki se pripisuju i mnogi drugi zločini nad Srbima u Sarajevu pod kontrolom muslimana 1992. godine, i nad Muslimanima u zapadnoj Hercegovini 1993. godine.

Juki se pripisuje i zlostavljanje i pljačkanje srpskih civila i domaćinstava u Slavoniji 1991. godine, kao i ubistvo Predraga Močevića zvanog Tarzo pred sam početak rata u Sarajevu.

Jusufu Juki Prazini se pripisuje i organizovanje privatnih logora za Srbe na području Alipašinog polja u Sarajevu, na trgu ZAVNOBIH-a 27 i 21, zatim u dječjem obdaništu "Mladen Stojanović" na uglu ulica Skerlićeve i Mustafe Golubića, te u dječjem obdaništu na Koševu, preko puta kafane „Šetalište“ tokom 1992. godine.

U izvještaju Komiteta za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava bivše Savezne Republike Jugoslavije navedeno je da je posebnu ulogu u masakru nad kolonom vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici imao Juka Prazina.

Prazina, „poznati sarajevski kriminalac“, navodi se u izveštaju, na početku rata je formirao jedinicu "Zelene beretke", koja je u 1992. godini imala 2.300 ljudi pod oružjem. U Sarajevu su imali 35 baza sa logorima, u kojima su masovno ubijani Srbi. Jusuf Prazina, još se navodi u izveštaju, napustio je Sarajevo krajem oktobra 1992. godine, a zatim je ubijen u Belgiji.

Jusuf Juka Prazina

ulica

ratni zločinac

Sarajevo

Komentari (0)
