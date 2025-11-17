Poništen tender MUP Srpske za nabavku novih radara

MUP je danas objavio da je poništen postupak nabavke stacionarnih radarskih uređaja i prateće opreme, navodeći da je odluka donesena iz “dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke”, piše Capital.

– Naknadnim uvidom u predmetnu tendersku dokumentaciju, utvrđeno je da je potrebno izvršiti dodatnu analizu tehničkih karakteristika i tenderske dokumentacije, zbog velikog broja pitanja od potencijalnih dobavljača, kako bi predmet nabavke bio preciznije definisan. Na osnovu navedenog, MUP Republike Srpske, kao ugovorni organ, je utvrdio da je za raspisivanje ove nabavke potrebno izvršiti dodatne analize koje se odnose ne samo na karakteristike radara, nego i za njihovo funkcionisanje u postojećem sistemu -navodi se u obrazloženju odluke o poništenju ove javne nabavke.

Podsjećamo, ovaj tender je 25. avgusta raspisao bivši ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan u periodu kad je bio u tehničkom mandatu, odnosno nakon što je sada već bivši premijer Srpske Radovan Višković podnio ostavku, a prije nego što je izabrana nova Vlada RS u kojoj je rukovođenje MUP preuzeo Željko Budimir.

Novosadska firma Telix u zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije iznijela je niz zamjerki na raspisani tender, a osnovna je da se u tenderskoj dokumentaciji navodi isključivo jedna tehnologija mjerenja – LIDAR, čime se praktično isključuju svi drugi potencijalni ponuđači koji koriste radarsku tehnologiju za mjerenje brzine.