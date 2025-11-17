Logo
Danas toplo, očekuju se i pljuskovi

Izvor:

SRNA

17.11.2025

08:07

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, vjetrovito i oblačno vrijeme, povremeno sa kišom i najvišom temperaturom do 24 stepena Celzijusova.

Duvaće jak, ponegdje i olujni jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će tokom dana padati na jugu i istoku, a u Hercegovini će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz obilnije padavine.

Na sjeveru se očekuje slaba prolazna kiša.

Uveče jače naoblačenje na sjeveru sa izraženom padavinskom zonom koja će se tokom naredne noći premještati ka istoku.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Vozači poseban oprez: Magla u višim predjelima i kotlinama

Padaće jača kiša koja će u višim, ali lokalno i u nižim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Tokom većeg dijela dana duvaće umjeren do jak jugo uz olujne udare u Krajini i na planinama. Uveče će vjetar malo oslabiti i okrenuti na sjeverne smjerove.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Višegrad četiri, Srbac i Zenica devet, Prijedor i Čemerno 10, Gacko i Sokolac 11, Bijeljina 14, Bileća 15, Sarajevo i Tuzla 16, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Gradačac 17 stepeni Celzijusovih.

