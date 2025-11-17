Ovo su najpopularnija ženska i muška imena u 2025. godini

17.11.2025
07:52
Komentari:0
Izbor imena za 2025. godinu otkriva da roditelji sve više biraju kratka, zvučna i značenjski duboka imena.
Među njima dominiraju Relja, Noa, Vukan, Tea, Rea i Mila imena koja spajaju tradiciju, duhovnost i savremen duh.
Dok se jedni vraćaju starim srpskim korijenima, drugi biraju univerzalna imena koja su prepoznatljiva širom svijeta. Zajedničko im je jedno — svako od njih nosi priču o snazi, ljubavi i posebnosti.
Zanimljivosti
Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako
Relja – ime junaka i plemenitog srca
Staro slovensko ime koje simbolizuje čvrstinu, dostojanstvo i odanost. U narodnim pjesmama Relja je prikazivan kao hrabar vitez i zaštitnik slabijih, pa se ime danas često vezuje za postojanost i moralnu snagu.
Noa – mir i duhovna ravnoteža
Ime hebrejskog porijekla koje znači “mir”, “odmor”, “spokoj”. Postalo je jedno od najtraženijih muških imena u regionu jer odiše jednostavnošću i univerzalnošću. Nosilac ovog imena često se doživljava kao smirena i stabilna osoba.
Vukan – simbol unutrašnje snage
Označava vatru, energiju i pokretačku silu. Ime Vukan nosili su i srpski vladari iz loze Nemanjića, što mu daje dodatnu istorijsku težinu i plemenitost.
Zanimljivosti
Ova davno zaboravljena srpska imena za djevojčice nose snažnu simboliku
Tea – božanski dar
Ime grčkog porijekla, izvedeno od Teodora ili Teodora, u značenju “dar od Boga”. Kratko, elegantno i moderno, Tea je jedno od najtraženijih imena 2025. godine zbog svoje jednostavnosti i topline koju nosi.
Rea – ime prirode i stvaranja
Rea potiče iz grčke mitologije – bila je majka bogova i zaštitnica prirode. Značenje imena povezuje se sa riječima “tok”, “strujanje” i “plodnost”. U modernom dobu, Rea simbolizuje mir, snagu i ženstvenost, prenosi Stil.
Mila – vječito ime ljubavi
Slovenskog porijekla, izvedeno od korijena mil, što znači “draga”, “voljena”, “blaga”. Iako je jedno od najstarijih imena, i dalje je među najpopularnijima. Mila simbolizuje nežnost i emotivnost, ali i unutrašnju stabilnost.
Zanimljivosti
4 d0
Zanimljivosti
5 d0
Hronika
6 d0
Porodica
1 sedm0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
18 h1
Zanimljivosti
18 h0
Zanimljivosti
19 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
04
09
58
09
55
Trenutno na programu