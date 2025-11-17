Logo
Large banner

Ovo su najpopularnija ženska i muška imena u 2025. godini

17.11.2025

07:52

Komentari:

0
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години
Foto: pexels

Izbor imena za 2025. godinu otkriva da roditelji sve više biraju kratka, zvučna i značenjski duboka imena.

Među njima dominiraju Relja, Noa, Vukan, Tea, Rea i Mila imena koja spajaju tradiciju, duhovnost i savremen duh.

Dok se jedni vraćaju starim srpskim korijenima, drugi biraju univerzalna imena koja su prepoznatljiva širom svijeta. Zajedničko im je jedno — svako od njih nosi priču o snazi, ljubavi i posebnosti.

Породица-дјеца-родитељи

Zanimljivosti

Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako

Muška imena koja prednjače u 2025.:

Relja – ime junaka i plemenitog srca

Staro slovensko ime koje simbolizuje čvrstinu, dostojanstvo i odanost. U narodnim pjesmama Relja je prikazivan kao hrabar vitez i zaštitnik slabijih, pa se ime danas često vezuje za postojanost i moralnu snagu.

Noa – mir i duhovna ravnoteža

Ime hebrejskog porijekla koje znači “mir”, “odmor”, “spokoj”. Postalo je jedno od najtraženijih muških imena u regionu jer odiše jednostavnošću i univerzalnošću. Nosilac ovog imena često se doživljava kao smirena i stabilna osoba.

Vukan – simbol unutrašnje snage

Označava vatru, energiju i pokretačku silu. Ime Vukan nosili su i srpski vladari iz loze Nemanjića, što mu daje dodatnu istorijsku težinu i plemenitost.

Дјевојчица

Zanimljivosti

Ova davno zaboravljena srpska imena za djevojčice nose snažnu simboliku

Ženska imena koja osvajaju srca roditelja

Tea – božanski dar

Ime grčkog porijekla, izvedeno od Teodora ili Teodora, u značenju “dar od Boga”. Kratko, elegantno i moderno, Tea je jedno od najtraženijih imena 2025. godine zbog svoje jednostavnosti i topline koju nosi.

Rea – ime prirode i stvaranja

Rea potiče iz grčke mitologije – bila je majka bogova i zaštitnica prirode. Značenje imena povezuje se sa riječima “tok”, “strujanje” i “plodnost”. U modernom dobu, Rea simbolizuje mir, snagu i ženstvenost, prenosi Stil.

Mila – vječito ime ljubavi

Slovenskog porijekla, izvedeno od korijena mil, što znači “draga”, “voljena”, “blaga”. Iako je jedno od najstarijih imena, i dalje je među najpopularnijima. Mila simbolizuje nežnost i emotivnost, ali i unutrašnju stabilnost.

Podijeli:

Tagovi:

srpska imena

imena

djeca

dječaci

Djevojčica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најстарије женско име поново све популарније

Zanimljivosti

Najstarije žensko ime ponovo sve popularnije

4 d

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Zanimljivosti

Ovo su najljepša kratka imena za dječake koja nose moćna značenja

5 d

0
Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

6 d

0
Породица дјеца шетња

Porodica

Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

1 sedm

0

Više iz rubrike

Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Zanimljivosti

Horoskop za 17. novembar: Ovi znakovi napreduju, dok se drugi guše u troškovima

3 h

0
Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Zanimljivosti

Influenserka pokazala posljedice botoksa: "Ne mogu da se smijem, ali to nije najgori dio"

18 h

1
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Za njih je usamljenost najgora kazna!

18 h

0
Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Zanimljivosti

Krenuo da džepari u prevozu, pa naletio na borca sa Balkana: Oborio ga za pet sekundi

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner