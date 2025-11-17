Ovo su najpopularnija ženska i muška imena u 2025. godini

Izbor imena za 2025. godinu otkriva da roditelji sve više biraju kratka, zvučna i značenjski duboka imena.

Među njima dominiraju Relja, Noa, Vukan, Tea, Rea i Mila imena koja spajaju tradiciju, duhovnost i savremen duh.

Dok se jedni vraćaju starim srpskim korijenima, drugi biraju univerzalna imena koja su prepoznatljiva širom svijeta. Zajedničko im je jedno — svako od njih nosi priču o snazi, ljubavi i posebnosti.

Zanimljivosti Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako

Muška imena koja prednjače u 2025.:

Relja – ime junaka i plemenitog srca

Staro slovensko ime koje simbolizuje čvrstinu, dostojanstvo i odanost. U narodnim pjesmama Relja je prikazivan kao hrabar vitez i zaštitnik slabijih, pa se ime danas često vezuje za postojanost i moralnu snagu.

Noa – mir i duhovna ravnoteža

Ime hebrejskog porijekla koje znači “mir”, “odmor”, “spokoj”. Postalo je jedno od najtraženijih muških imena u regionu jer odiše jednostavnošću i univerzalnošću. Nosilac ovog imena često se doživljava kao smirena i stabilna osoba.

Vukan – simbol unutrašnje snage

Označava vatru, energiju i pokretačku silu. Ime Vukan nosili su i srpski vladari iz loze Nemanjića, što mu daje dodatnu istorijsku težinu i plemenitost.

Zanimljivosti Ova davno zaboravljena srpska imena za djevojčice nose snažnu simboliku

Ženska imena koja osvajaju srca roditelja

Tea – božanski dar

Ime grčkog porijekla, izvedeno od Teodora ili Teodora, u značenju “dar od Boga”. Kratko, elegantno i moderno, Tea je jedno od najtraženijih imena 2025. godine zbog svoje jednostavnosti i topline koju nosi.

Rea – ime prirode i stvaranja

Rea potiče iz grčke mitologije – bila je majka bogova i zaštitnica prirode. Značenje imena povezuje se sa riječima “tok”, “strujanje” i “plodnost”. U modernom dobu, Rea simbolizuje mir, snagu i ženstvenost, prenosi Stil.

Mila – vječito ime ljubavi

Slovenskog porijekla, izvedeno od korijena mil, što znači “draga”, “voljena”, “blaga”. Iako je jedno od najstarijih imena, i dalje je među najpopularnijima. Mila simbolizuje nežnost i emotivnost, ali i unutrašnju stabilnost.