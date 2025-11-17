Kim Kardašijan grcala u suzama zbog ovoga: Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati

Američka rijaliti zvijezda Kim Kardašijan objavila je snimak u kojem je pokazala kako se spremala za pravosudni ispit u Kaliforniji. U jednom su momentu su je preplavile emocije pa je počela jecati. Na kraju ga nije uspjela položiti.

"Tako sam umorna. Svaki put kada pomislim da sam korak ispred drugih, nešto se dogodi što me pokuša spriječiti da ovo uradim. Dio mene želi odustati. Osjećam se kao da će mozak eksplodirati", između ostalog je rekla.

U snimku je detaljno pokazala kako su njene pripreme izgledale dvije sedmice pred pravosudni ispit.

"Učila sam četiri mjeseca 'u komadu'. Otkazala sam sve poslovne obaveze. Ne javljam se na poslovne pozive. Zapravo, ne radim ništa osim što toga što sam majka i učim", ispričala je.

Takođe je navela da je dvije sedmice prije pravosudnog ispita poslala svoju djecu "na odmor" kako bi se mogla fokusirati na učenje. Tvrdi i da je u ovom periodu imala jake bolove u leđima.

"Podijelila sam s vama toliko toga s ovog putovanja, a ovog ljeta sam snimila posljednje dvije sedmice učenja - uspone, padove i sve između. Sedmog novembra sam saznala da nisam položila ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj", navela je u opisu snimka.

Takođe je navela da joj sad o tome da postane pravnica previše znači da bi od njega odustala i da će nastaviti učiti sve dok ga ne ostvari.