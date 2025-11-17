Logo
Large banner

Kim Kardašijan grcala u suzama zbog ovoga: Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati

Izvor:

Kliks

17.11.2025

07:51

Komentari:

0
Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати
Foto: Instagram/kimkardashian

Američka rijaliti zvijezda Kim Kardašijan objavila je snimak u kojem je pokazala kako se spremala za pravosudni ispit u Kaliforniji. U jednom su momentu su je preplavile emocije pa je počela jecati. Na kraju ga nije uspjela položiti.

"Tako sam umorna. Svaki put kada pomislim da sam korak ispred drugih, nešto se dogodi što me pokuša spriječiti da ovo uradim. Dio mene želi odustati. Osjećam se kao da će mozak eksplodirati", između ostalog je rekla.

U snimku je detaljno pokazala kako su njene pripreme izgledale dvije sedmice pred pravosudni ispit.

"Učila sam četiri mjeseca 'u komadu'. Otkazala sam sve poslovne obaveze. Ne javljam se na poslovne pozive. Zapravo, ne radim ništa osim što toga što sam majka i učim", ispričala je.

Takođe je navela da je dvije sedmice prije pravosudnog ispita poslala svoju djecu "na odmor" kako bi se mogla fokusirati na učenje. Tvrdi i da je u ovom periodu imala jake bolove u leđima.

"Podijelila sam s vama toliko toga s ovog putovanja, a ovog ljeta sam snimila posljednje dvije sedmice učenja - uspone, padove i sve između. Sedmog novembra sam saznala da nisam položila ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj", navela je u opisu snimka.

Takođe je navela da joj sad o tome da postane pravnica previše znači da bi od njega odustala i da će nastaviti učiti sve dok ga ne ostvari.

Podijeli:

Tagovi:

Kim Kardašijan

ispit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

Hronika

Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

2 h

1
Крсна слава црква православље

Društvo

Da li se za Aranđelovdan sprema žito? Ljudi prave ovu grešku iz neznanja, sveštenik objasnio pravila

2 h

0
Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду

BiH

Hitna sjednica Predstavničkog doma, jedna tačna na dnevnom redu

2 h

0
Црна Гора најавила црвени метеоаларм: Очекују се олује, јаки пљускови и грмљавина

Region

Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

2 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица Лејди Гага

Scena

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

17 h

0
Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Scena

Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

17 h

0
Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Scena

Popularna influenserka preminula nakon što je pala s nebodera

19 h

0
Хаос због наступа у Пинковим звездама, заратили кад је рекла да малтретирају кандидата

Scena

Haos zbog nastupa u Pinkovim zvezdama, zaratili kad je rekla da maltretiraju kandidata

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner