Da li će biti kažnjen? Na Tompsonovom koncertu u Zagrebu ponovo uzvici "Za dom spremni"

SRNA

28.12.2025

08:23

1
Да ли ће бити кажњен? На Томпсоновом концерту у Загребу поново узвици "За дом спремни"
Foto: Tanjug/AP

Ustaškim pozdravom "Za dom spremni" ponovo se publici u Zagrebu obratio kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, iako su gradske vlasti najavile da će mu, ako se to dogodi, biti zabranjeni novi koncerti u svim prostorima kojima grad gazduje.

Publika u prepunoj zagebačkoj Areni sinoć je na Topmpsonov poklič odgovorila “spremni”, poslije čega je izveo pjesmu “Bojna Čavoglave”, za koju je nedavno predsjednik Udruženja prognanih Srba iz Hrvatske Mile Bosnić rekao da se zbog ustaškog pozdrava pretvara u nezvaničnu himnu Hrvatske.

Budući da gradska vlast u Zagrebu nije odobrila drugi koncert Perkovića, koji je bio planiran za večeras, on je pozvao na rušenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića na izborima za koje je rekao da mogu biti i redovni i vanredni.

Tomašević je eksplicitno najavio da Tompson, ako bude uzvikivanja ustaškog pozdrava “Za dom spremni”, više neće moći nastupati u gradskim prostorima. Ako na koncertu 27. decembra bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu – rekao je Tomašević.

Dejan Matić

Scena

Ova fatalna plavuša i Dejan Matić su bili u vezi

U međuvremenu je i Gradska skupština Zagreba izglasala zaključak kojim se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje slogana, pokliča i obilježja koja podstiču na mržnju i netrpeljivost, izričito navodeći i ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

Iz Tompsonovog tima su najavili su da će, čim prođe 28. decembar, krenuti sa “svim mogućim pravnim sredstvima”, što uključuje tužbe i krivične prijave protiv gradonačelnika Tomaševića i svih odgovornih u Areni Zagreb, prenose hrvatski mediji.

Marko Perković Tompson

koncert

Za dom spremni

