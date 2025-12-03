Išla na Tompsonove koncerte pa dobila otkaz u Njemačkoj

Izvor:
03.12.2025
18:48
Komentari:1
Na društvenoj mreži TikTok pojavila se ispovijest Hrvatice Tihane, koja tvrdi da je dobila otkaz u restoranu u Njemačkoj nakon što je posjetila dva koncerta Marka Perkovića Tompsona – prvo u Zagrebu, a potom i u Sinju, tokom 7. i 8. mjeseca ove godine – piše "CH".
Prema njenim riječima, u ugostiteljskom objektu je radila duži vremenski period i nikada ranije nije bilo problema, sve dok poslodavci nisu saznali da je bila na koncertima.
Tihana tvrdi da su vlasnici restorana, koji su prema njenim riječima "druge vjere, ali rođeni u Njemačkoj“, izrazili nezadovoljstvo njenim odlaskom na koncerte.
"Sve je bilo u redu dok nisam otišla na Tompson. Odjednom je nastao problem“, navela je u videu.
Za dodatno pogoršanje odnosa krivi, kako kaže, snahu vlasnika, koja je rođena u Njemačkoj, ali ima srpske korijene, naglašavajući da je upravo ona insistirala na otkazu.
Njena objava na TikToku izazvala je veliku raspravu, pa je video u kratkom roku dobio na stotine komentara.
