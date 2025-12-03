Išla na Tompsonove koncerte pa dobila otkaz u Njemačkoj

Na društvenoj mreži TikTok pojavila se ispovijest Hrvatice Tihane, koja tvrdi da je dobila otkaz u restoranu u Njemačkoj nakon što je posjetila dva koncerta Marka Perkovića Tompsona – prvo u Zagrebu, a potom i u Sinju, tokom 7. i 8. mjeseca ove godine – piše "CH".

Prema njenim riječima, u ugostiteljskom objektu je radila duži vremenski period i nikada ranije nije bilo problema, sve dok poslodavci nisu saznali da je bila na koncertima.

Krivi gazdinu snahu srpskih korijena

Tihana tvrdi da su vlasnici restorana, koji su prema njenim riječima "druge vjere, ali rođeni u Njemačkoj“, izrazili nezadovoljstvo njenim odlaskom na koncerte.

"Sve je bilo u redu dok nisam otišla na Tompson. Odjednom je nastao problem“, navela je u videu.

Za dodatno pogoršanje odnosa krivi, kako kaže, snahu vlasnika, koja je rođena u Njemačkoj, ali ima srpske korijene, naglašavajući da je upravo ona insistirala na otkazu.

Njena objava na TikToku izazvala je veliku raspravu, pa je video u kratkom roku dobio na stotine komentara.