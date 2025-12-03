Radnik pao sa skele visoke 10 metara na gradilištu

03.12.2025
11:05
Dvadesetsedmogodišnji radnik je juče teško povrijeđen na gradilištu u Trnju, u Zagrebu, nakon pada sa skele, saopštila je policija.
Prema do sada dobijenim informacijama, nesreća se dogodila oko 14.50 časova. Mladić je pao sa visine od oko 10 metara dok je obavljao radove.
Prevezen je u Klinički bolnički centar Sestara milosrdnica, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne povrede, prenosi Indeks.hr.
