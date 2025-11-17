Logo
Hitna sjednica Predstavničkog doma, jedna tačna na dnevnom redu

Izvor:

Agencije

17.11.2025

07:41

Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas, a na dnevnom redu je samo jedna tačka - Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Predlagač budžeta je Predsjedništvo BiH, koje je Parlamentarnoj skupštini uputilo zahtjev da budžet razmatra po hitnom postupku.

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a razlikuje se u odnosu na ranije odbijeni u Predstavničkom domu jer nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Sjednica je zakazana za 13.00 časova, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

