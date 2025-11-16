Logo
Cvijanović se sastala sa njemačkim ministrom inostranih poslova

16.11.2025

20:10

Цвијановић се састала са њемачким министром иностраних послова
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se večeras sa njemačkim ministrom inostranih poslova Johanom Vadefulom, koji je posjetom Sarajevu započeo svoju diplomatsku turneju po zemljama Zapadnog Balkana.

A njemački šef diplomatije prije sastanka u Predsjedništvu BiH, u zgradi OHR-a susreo se s Kristijanom Šmitom sa kojim se kratko obratio i medijima, tačnije snimateljima i fotografima.

Da li u namjeri da izbjegnu neugodna pitanja o legitimnosti Šmita, prisustvo novinara nije bilo dozvoljeno.

Vadeful je u unaprijed pripremljenoj izjavi govorio isključivo o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana.

- Za BiH to konkretno znači da uslovi koji su utvrđeni u oktobru 2022. godine na putu ka Evropskoj uniji moraju prvo biti ispunjeni prije nego će biti napredak u procesu proširenja. To se prije svega odnosi na oblast vladavine prava i jačanje demokratije - rekao je Vadeful.

Željka Cvijanović

