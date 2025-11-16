Logo
Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Njemačke Johanom Vadefulom da je krajnje vrijeme da se okonča međunarodna supervizija u BiH koja se ka EU ne može kretati kao strani protektorat.

Cvijanovićeva je tokom sastanka izrazila opredijeljenost ka evropskom putu BiH, ali uz napomenu da je jasno da se ka EU ne može kretati kao strani protektorat.

"Ukazala sam da je krajnje vrijeme da se okonča međunarodna supervizija u BiH, a da punu odgovornost za procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici na svim nivoima vlasti", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala i na važnost izbalansiranog pristupa inostranih aktera prema svim konstitutivnim narodima u BiH, te punog uvažavanja njene decentralizovane ustavne strukture.

"Na sastanku smo razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, te izazovima u procesu evropskih integracija", napisala je Cvijanovićeva na "Instagramu".

