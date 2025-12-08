Logo
Large banner

Minić: Radi se na prevazilaženju dugogodišnjeg problema u RiTE Ugljevik

Izvor:

ATV

08.12.2025

16:51

Komentari:

0
Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Premijer Savo Minić rekao je danas da su problemi sa kojima se suočava RiTE Ugljevik trebalo da budu prevaziđeni prije osam mjeseci i da se trenutno radi ono što je i najavljeno, a to je priprema za ulazak kopa "Istok 2".

"Radi se o dugogodišnjem problemu koji je trebalo da bude prevaziđen prije osam mjeseci, da se uradi eksproprijacija, pripremi ugalj, pripremi 150.000 tona o kojima je on govorio kao zalihe za zimski period. U ovom momentu rješavamo sve ono o čemu smo vas obavijestili, a to je da se radi sve za pripremu za ulazak kopa Istok 2, gdje imamo 20 eksproprijacija koje ćemo uraditi neposrednom pogodbom gdje imamo 4.5 km putne infrastrukture, izmještanje dva dalekovoda i obezbjeđivanje električne energije", kaže Minić.

Predsjednik Vlade Srpske ističe da se problemi u RiTE Ugljevik rješavaju onako kako je i rečeno da će biti riješeni.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

RiTE Ugljevik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Ekonomija

TE Ugljevik ponovo nije na mreži

9 h

1
Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

Vlada Srpske preuzima obaveze RiTE Ugljevik

6 d

4
Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Petrović: Cilj Vlade Srpske da stane iza "Elektroprivrede" i RiTE "Ugljevik"

1 sedm

4
Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

Ekonomija

Đokić: Vlada će platiti dug Slovencima ako RiTE „Ugljevik“ ne bude mogao

1 sedm

7

Više iz rubrike

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Republika Srpska

Minić: Srbi u Federaciji neće ostati bez pomoći Vlade Srpske

2 h

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Republika Srpska

Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

3 h

5
Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu

6 h

0
Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Dječak iz Doboja pobijedio na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

17

57

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

17

56

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

17

48

Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

17

36

Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner