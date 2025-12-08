Minić: Radi se na prevazilaženju dugogodišnjeg problema u RiTE Ugljevik

Premijer Savo Minić rekao je danas da su problemi sa kojima se suočava RiTE Ugljevik trebalo da budu prevaziđeni prije osam mjeseci i da se trenutno radi ono što je i najavljeno, a to je priprema za ulazak kopa "Istok 2".

"Radi se o dugogodišnjem problemu koji je trebalo da bude prevaziđen prije osam mjeseci, da se uradi eksproprijacija, pripremi ugalj, pripremi 150.000 tona o kojima je on govorio kao zalihe za zimski period. U ovom momentu rješavamo sve ono o čemu smo vas obavijestili, a to je da se radi sve za pripremu za ulazak kopa Istok 2, gdje imamo 20 eksproprijacija koje ćemo uraditi neposrednom pogodbom gdje imamo 4.5 km putne infrastrukture, izmještanje dva dalekovoda i obezbjeđivanje električne energije", kaže Minić.

Predsjednik Vlade Srpske ističe da se problemi u RiTE Ugljevik rješavaju onako kako je i rečeno da će biti riješeni.