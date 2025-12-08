Minić sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu

Izvor:
ATV
08.12.2025
11:22
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavio je konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu.
Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Univerzitet pripremio svoj budžet, u okviru kojeg su planirana povećanja plata zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja, administrativnom osoblju od januara, a nastavnicima i saradnicima od marta naredne godine.
"Ove godine započeti su radovi na uređenju univerzitetskog kampusa, a u planu je i izgradnja aneksa zgrade Filološkog fakulteta. Za oba javna univerziteta predviđene su kapitalne investicije u ukupnom iznosu od 10 miliona KM", istakao je Gajanin.
Region
Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni
Prof. dr Milija Kraišnik, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naveo je da je Muzička akademija dobila nove prostorije, te da je na Palama u toku izgradnja objekta za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
"U planu je i izgradnja simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, kao i rekonstrukcija zgrade Pravnog fakulteta, te završetak koncertne dvorane", dodao je Kraišnik.
Govoreći o zastupljenosti studenata u okviru institucija, predsjednik Unije studenata Nikola Šobot najavio je povećanje stipendija u iznosu od 100 KM.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Srbija
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu