Logo
Large banner

Minić sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu

Izvor:

ATV

08.12.2025

11:22

Komentari:

0
Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavio je konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Univerzitet pripremio svoj budžet, u okviru kojeg su planirana povećanja plata zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja, administrativnom osoblju od januara, a nastavnicima i saradnicima od marta naredne godine.

"Ove godine započeti su radovi na uređenju univerzitetskog kampusa, a u planu je i izgradnja aneksa zgrade Filološkog fakulteta. Za oba javna univerziteta predviđene su kapitalne investicije u ukupnom iznosu od 10 miliona KM", istakao je Gajanin.

дивље свиње

Region

Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni

Prof. dr Milija Kraišnik, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naveo je da je Muzička akademija dobila nove prostorije, te da je na Palama u toku izgradnja objekta za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

"U planu je i izgradnja simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, kao i rekonstrukcija zgrade Pravnog fakulteta, te završetak koncertne dvorane", dodao je Kraišnik.

Govoreći o zastupljenosti studenata u okviru institucija, predsjednik Unije studenata Nikola Šobot najavio je povećanje stipendija u iznosu od 100 KM.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Radoslav Gajanin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Hronika

Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

1 h

0
Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

Hronika

Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre

1 h

0
Школа, учионица

Srbija

Profesor koji je učenicama puštao pornografski sadržaj ostaje na slobodi

1 h

0
Ухапшена једна особа из Тузле за којом су због тешких крађа расписане потраге

Hronika

Uhapšena jedna osoba iz Tuzle za kojom su zbog teških krađa raspisane potrage

1 h

0

Više iz rubrike

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

5 h

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

5 h

0
У Српској почиње исплата пензија

Republika Srpska

U Srpskoj počinje isplata penzija

5 h

0
паре, новац, марке

Republika Srpska

Za penzionere u Srpskoj spremno 168 miliona KM

20 h

7
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner