Uhapšena jedna osoba iz Tuzle za kojom su zbog teških krađa raspisane potrage

Izvor:

SRNA

08.12.2025

11:09

Ухапшена једна особа из Тузле за којом су због тешких крађа расписане потраге
Foto: Pexels

U Bijeljini je uhapšeno lice iz Tuzle čiji su inicijali Ž.H. za kojim su zbog teških krađa raspisane potrage sudova i tužilaštava u Kalesiji, Tuzli i Gračanici, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Lice je uhapšeno u subotu, 6. decembra, i predato u nadležnost Sudskoj policiji Tuzlanskog kantona.

U servisnoj informaciji policije se navodi da je u Šamcu u subotu, 6. decembra, uhapšeno lice čiji su inicijali M.G. sa područja te opštine, jer vozeći automobil "nisan" učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a utvrđeno je da je imalo 1,60 promila alkohola u krvi.

U Bijeljini je juče prijavljena krađa novca iz parkiranog automobila i u toku je rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa.

Bijeljinac čiji su inicijali B.N. uhapšen je zbog počinjenih prekršaja i nepristojnog ponašanja, a lice je odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u krvi.

