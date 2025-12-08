Uhapšena jedna osoba iz Tuzle za kojom su zbog teških krađa raspisane potrage

Izvor:
SRNA
08.12.2025
11:09
Komentari:0
U Bijeljini je uhapšeno lice iz Tuzle čiji su inicijali Ž.H. za kojim su zbog teških krađa raspisane potrage sudova i tužilaštava u Kalesiji, Tuzli i Gračanici, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
Lice je uhapšeno u subotu, 6. decembra, i predato u nadležnost Sudskoj policiji Tuzlanskog kantona.
Stil
Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite
U servisnoj informaciji policije se navodi da je u Šamcu u subotu, 6. decembra, uhapšeno lice čiji su inicijali M.G. sa područja te opštine, jer vozeći automobil "nisan" učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a utvrđeno je da je imalo 1,60 promila alkohola u krvi.
U Bijeljini je juče prijavljena krađa novca iz parkiranog automobila i u toku je rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa.
Zdravlje
Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?
Bijeljinac čiji su inicijali B.N. uhapšen je zbog počinjenih prekršaja i nepristojnog ponašanja, a lice je odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u krvi.
Hronika
14 h0
Hronika
16 h0
Hronika
16 h0
Hronika
20 h0
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu