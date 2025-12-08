Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

Izvor:
Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova uputio je javni poziv Baki Prasetu da se upoznaju.
On je snimio video u kojem poziva jutjubera na susret i šalje velike pozdrave.
Bivši rijaliti učesnik Zmaj od Šipova ima veliku želju da se upozna sa Bakom Prasetom, a zbog toga je napravio video snimak na kojem šalje srdačne pozdrave.
"Bogdane Iliću pričam ja. Pozdrav. Upućujem jedan veliki i srdačan pozdrav za Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase. Ja sam Zmaj od Šipova grada, koga voli stara i mlada. Valjda će biti vremena da se upoznamo. Samo ga gledam na ovim, kako bih rekao… valjda će biti vremena da se sretnemo", rekao je Zmaj u obraćanju jutjuberu.
Baka Prase se još uvijek nije oglasio ovim povodom, pa ostaje da vidimo da li će prihvatiti poziv da dođe i pruži ruku pobjedniku rijalitija “Maldivi” i učesniku “Parova”.
