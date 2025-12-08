Nakon petogodišnje pauze: Vraća se Anđelina Džoli

Glumica Anđelina Džolie službeno se vratila u akcioni mod. Dobitnica Oskara započela je snimanje svog novog filma "Sunny", mračnog trilera vođenog likovima, koji je režirala Eva Sorhaug.

Opisan kao moderna verzija klasičnog filma o mafiji, "Sunny" prati žestoku, pametnu majku koja mora zaštititi svoja dva sina - i sebe - od nasilnog narko-bosa.

Kada katastrofalan događaj uništi krhki svijet kojim se kretala, ima samo nekoliko sati da orkestrira njihov bijeg.

Film je zamišljen kao napeta priča o preživljavanju s visokim ulozima, utemeljena na Anđelininom intenzitetu i emocionalnoj dubini, prenosi "Hello".