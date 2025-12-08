Ovako je Aleksandra Prijović izgledala na audiciji za "Zvezde Granda"

08.12.2025
08:00
Komentari:0
Aleksandra Prijović danas je jedna od najpopularnijih pjevačica.
Nastupa od svoje 14. godine, a široj javnosti je postala poznata 2012. godine, kada je učestvovala u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", u sezoni 2012/13 godine.
Na audiciju je stigla u jednostavnoj bijeloj bluzi na kopčanje, nenašminkana i puštene kose, a svojim glasom je odmah pokazala da je pred njom velika budućnost. Izvela je pjesmu "Moja zakletvo" Zorice Brunclik i odmah osvojila i publiku i strogi žiri.
Zanimljivosti
Šta vam zvijezde predviđaju za danas?
Aleksandra je tokom takmičenja dogurala daleko – u ukupnom plasmanu je zauzela četvrto mjesto.
Uslijedile su nove pjesme, novi hitovi, potom 2017. prvi muzički album, a onda je i rasprodala koncerte širom regiona. Nedavno se po drugi put ostvarila u ulozi majke i pored sina Aleksandra, danas ima i ćerkicu Ariju.
@aleksandraprijoviic2 Prisetimo se kako je bilo na audiciji Zvezde Granda ❤️ #aleksandraprijovic #aleksandrazivojinovic #fypシ゚ #viraltiktok #fyp #musica #odistokadozapada #zvezdegranda ♬ original sound - Aleksandra Prijovic
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Trenutno na programu